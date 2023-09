Vrouwen met hondjes melden zich in onderzoek naar dood van Poolse vrouw

Zo’n dertig mensen hebben zich zaterdag in Roosendaal bij de politie gemeld tijdens het grote onderzoek naar de dood van een Poolse vrouw. Onder de voorbijgangers waren meerdere vrouwen met een hondje. De politie is specifiek naar deze mensen op zoek, omdat er een getuige van het misdrijf tussen kan zitten.

Het zogenoemde passantenonderzoek werd gehouden in de Strausslaan. Daar werd in augustus een 44-jarige vrouw dood in de bosjes gevonden. Eerder deze maand werd een Poolse man als verdachte opgepakt. Hij zit vast, maar het onderzoek gaat onverminderd door.

Volgens politiewoordvoerder Willem-Jan Uytdehage hadden de ‘dames met hondje’ die zaterdag langskwamen, het idee dat de politie naar hen op zoek was. "We gaan kijken of de vrouw die we zoeken erbij zit."

Man met fiets gezocht

Naast een vrouw met een wit hondje is de politie ook geïnteresseerd in een man die op een bankje zat, met naast zich een fiets. Ook hij kan waardevolle informatie hebben.

"Die heeft zich nog niet gemeld. Deze oproep blijft dan ook nog staan”, zegt de woordvoerder. Volgens Uytdehage kunnen 'kleine details' soms voor een doorbraak in het onderzoek zorgen.

'Flinke kluif'

Van alle voorbijgangers die zich hebben gemeld, zijn de namen en adresgegevens opgeschreven. De politie neemt deze week contact met ze op om ze uitgebreid te kunnen spreken. “Dat is een flinke kluif en daar willen we dan ook veel aandacht aan besteden. Mogelijk levert dit waardevolle tips op.”

LEES OOK:

Elk detail telt in het onderzoek naar dode Poolse vrouw

Man (41) uit Polen opgepakt voor dood van dakloze vrouw