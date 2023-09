Elk detail telt in het onderzoek naar dode Poolse vrouw

De politie hoopt zaterdagmiddag in Roosendaal getuigen te spreken die iets hebben gezien dat kan helpen in het onderzoek naar een dode Poolse vrouw. Het lichaam van de vrouw werd zaterdag 19 augustus in de struiken aan de Strausslaan in Roosendaal gevonden. De politie gaat uit van een misdrijf en er is ook al iemand aangehouden die mogelijk betrokken is bij haar dood.

"Mensen zijn gewoontedieren", zegt woordvoerder Willem-Jan Uytdehage van de politie. "We hopen dat we mensen treffen die iedere zaterdagmiddag hier hun hond uitlaten of een rondje rennen. Ze hoeven niet meteen iets verdachts te hebben gezien, maar misschien hebben ze de vrouw wel opgemerkt op een bepaald tijdstip. Volgens de woordvoerder kan het interessant zijn om te weten of de vrouw alleen was of in gezelschap. Hij wijst erop dat 'kleine onbelangrijke details' soms voor een doorbraak in het onderzoek kunnen zorgen. Dame met wit hondje

Vooraf is al bekendheid gegeven aan het zogenoemde 'passantenonderzoek'. Met een groot lichtbord worden voorbijgangers nog eens attent gemaakt op de aanwezigheid van de politie zaterdagmiddag. De politie is specifiek op zoek naar twee getuigen: een mevrouw met een wit hondje en een man op een bankje met naast zich een fiets. "We weten van een andere getuige dat deze mensen aanwezig waren en dus mogelijk iets belangrijks gezien hebben", vertelt Uytdehage Goed teken

Ondanks het druilerige weer melden zich toch een paar voorbijgangers bij de rechercheurs in een wit tentje. "Ik zag zelfs dat net de adresgegevens genoteerd werden van iemand", zegt de woordvoerder van de politie. "Dat is een goed teken want dat betekent dat die persoon mogelijk iets gezien heeft", aldus de politiewoordvoerder