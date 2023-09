Jongen doodt zijn zusje, moeder en oma: nog te vroeg voor vrijlating

Veghel werd acht jaar geleden opgeschrikt door een gruwelijk familiedrama. In een huis aan de Fazantendonk werden de lichamen gevonden van twee vrouwen en een meisje. Een man van nu 25 werd hiervoor aangehouden. Hij had zijn zusje van 10, zijn 50-jarige moeder en zijn oma van 67 vermoord. De rechtbank legde hem tien jaar cel en tbs op. De rechter bepaalde deze dinsdag dat zijn tbs-verpleging met twee jaar wordt verlengd.

Annet Laeyendecker stond de Veghelse jongen bij toen hij in 2016 werd berecht. Nog steeds is ze zijn advocaat. Ze heeft hem in die jaren zien groeien: “Het is een jonge man geworden, zelfbewust, maar ook schuldbewust. Hij beseft terdege wat hij heeft gedaan en schaamt zich ervoor.”

Het is nauwelijks te beschrijven wat de jongen die dag in zijn ouderlijke woning in Veghel heeft aangericht. Hij wurgde zijn zusje en sloeg zijn moeder en oma met een hamer op het hoofd. “Hij wilde een einde maken aan zijn leven. Nadat een eerdere poging was mislukt, wilde hij voorkomen dat zijn familie hem van zijn plan af zou houden. Het is geen verwijt of excuus, maar hij heeft nooit geleerd met gevoelens om te gaan. Mijn cliënt was en is autistisch”, verklaart Laeyendecker.

Het drama in Veghel-Noord maakte veel emoties los. Ina Adema was burgemeester van de toen nog zelfstandige gemeente Veghel. De huidige commissaris van de Koning laat desgevraagd weten dat wat er toen gebeurde, haar altijd zal bijblijven: “Je maakt als burgemeester altijd dingen mee die indruk maken. Deze gebeurtenis is er één die ik nooit meer zal vergeten.”

Inmiddels is hij zo op de goede weg dat hij al een paar keer op begeleid verlof is geweest. “Al was dat wel wennen”, zei hij dinsdag in Den Bosch waar de rechter zich boog over de vraag of de tbs-behandeling met twee jaar kon worden verlengd. Hij kwam tijdens de zitting soms even bedeesd als enigszins relaxed over. “Ik ben gevoelig voor prikkels. Zelfs op rustige plekken in de instelling.”

"Ik lees dat u er echt voor gaat", zei de rechter dinsdag. Ook zijn behandelaars, de officier van justitie en zijn advocaat stelden tevreden vast dat hij zich in positieve zin aan het ontwikkelen is. Stapje voor stapje. De tbs-verlenging werd dan ook snel bevestigd. Een terugkeer in de maatschappij is voorlopig niet aan de orde zolang er kans op herhaling is. Begeleid wonen ligt wel in het verschiet.

Praten over gedachten aan zelfdoding helpt. Je kunt 24 uur per dag bellen met Stichting 113 Zelfmoordpreventie via 0900 0113 of chatten via en 113.nl.

Eerder peilde Omroep Brabant reacties in Veghel: