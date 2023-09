112-nieuws: ongeluk A58 • auto in greppel, bestuurder spoorloos

07.26

Tijdens een transportcontrole die de verkeerspolitie Oost-Brabant afgelopen weekend hield, bleken alle zestien gecontroleerde vrachtwagens niet in orde. Dat maakte de politie vanochtend bekend. Er werden vijf boeterapporten opgemaakt in verband met het overtreden van de rijtijdenwet en acht keer een proces-verbaal vanwege onder meer technische gebreken. Zo bleken remmen kapot, waren banden versleten, waren vrachtwagens overbeladen en was er een te hoog. Verder troffen de agenten een oplegger aan vol lachgas. Deze truck voldeed niet aan de regels met betreking tot het vervoer van gevaarlijke stoffen. Daarnaast is lachgas tegenwoordig verboden, dus de lading werd in beslag genomen. De chauffeurs zijn aangehouden.