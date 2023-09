112-nieuws: puinruimen op A4 na crash • fietsster geschept door auto

23.23

Op het fietspad langs het Wilhelminakanaal in het buitengebied van Oirschot woedde gisteravond brand. Twee meisjes zagen dit en waarschuwden de brandweer. Er bleek afval in brand te zijn gestoken vlakbij de Miekoeksebrug. Toen de brandweer aankwam, was het vuur grotendeels gedoofd. Wat nog nagloeide, werd uitgetrapt. Vervolgens werd met een gieter water over de verbrande restanten gesprenkeld waarna de natte restanten in de berm werden geveegd.