Dodelijke schietpartij woonwagenkamp: 'Verdachte voelde zich erg bedreigd'

De 30-jarige man die eind juni op een woonwagenkamp in zijn woonplaats Maarheeze een andere man doodschoot, voelde zich ernstig bedreigd. Dat vertelde zijn advocaat woensdag in de rechtbank in Den Bosch. Hier stond de verdachte voor de eerste keer terecht voor doodschieten van een 34-jarige man uit Maarheeze. Ook schoot hij een man (38) uit Waalre neer.

"Het blijft verschrikkelijk wat er is gebeurd, maar mijn cliënt was ervan overtuigd dat zijn laatste uur was geslagen", verduidelijkt de advocaat. "Gezien de toestand waarin hij verkeerde en wat hij had gehoord, moest hij de bedreigingen wel serieus nemen."

Hulp kwam te laat

Wat de precieze aanleiding was voor de schietpartij, die 25e juni om vier uur 's middags, werd tijdens de rechtszaak niet duidelijk. Wel werd duidelijk dat de verdachte kampbewoner op beide mannen heeft geschoten. Het slachtoffer van 34 raakte zwaargewond en overleefde die schietpartij uiteindelijk niet. Hulp mocht niet meer baten. De man uit Waalre overleefde de beschieting wel. Hij werd met een beenwond naar een ziekenhuis gebracht en mocht een dag later weer naar huis.

Kort na de schietpartij werd op het kamp de 30-jarige verdachte aangehouden. Bij hem in de buurt werd ook een vuurwapen gevonden, dat door de politie in beslag is genomen. Volgens justitie is het duidelijk: de verdachte wordt beschuldigd van moord dan wel doodslag op de man die is overleden. In het geval van de man uit Waalre gaat justitie uit van poging tot moord dan wel doodslag.

De politie vermoedt dat aan de schietpartij een ruzie tussen een aantal mannen vooraf was gegaan. De advocaat van de verdachte vond het 'te vroeg om nu al te benoemen wat er heeft gespeeld.' Het zou om geld zijn gegaan. De raadsman zei nog wel dat bij zijn cliënt die zondag meerdere mensen op bezoek waren.

Nabestaanden bij zitting

De zitting werd bijgewoond door familieleden van de verdachte, een kalende, getatoeëerde en niet al te grote man. Hij zwaaide naar hen bij het begin en het eind van de korte zitting, maar zei verder geen woord. Ook nabestaanden van het dodelijke slachtoffer waren in de rechtszaal aanwezig.

Op 20 december gaat de zaak verder. Justitie vertrouwt erop dat tegen die tijd het Nederlands Forensisch Instituut klaar is met haar onderzoek. De verdediging hoopt tegen die tijd nog met een aantal getuigen gesproken te hebben. "Er is veel telefoonverkeer geweest, maar volgens mij zijn nog niet alle verklaringen formeel afgelegd", zei de advocaat van de verdachte.

Van begin augustus tot begin september hebben er overigens camera’s gehangen bij het woonwagenkamp. Voor zover bekend hebben zich in die periode geen problemen voorgedaan. De gemeente Cranendonck, waar Maarheeze onder valt, had het cameratoezicht ingesteld. Ze wilde hiermee bereiken dat de rust en veiligheid terug zouden keren voor de bewoners van het kamp en voor mensen die er voorbijkomen.