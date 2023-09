112-nieuws: scooter rijdt door na ongeluk • auto op z'n kop na botsing

14.44

De zeehavenpolitie heeft vanochtend drie dieven aangehouden. Ze worden verdacht van meerdere ladingdiefstallen in het havengebied van Moerdijk.

Afgelopen maanden werd meerdere keren aangifte gedaan van diefstal van vrachtwagentrailers met inhoud. Na een onderzoek van de politie kwamen de drie mannen in beeld. Het gaat om twee mannen uit Rucphen van 49 en 78 jaar oud en een 60-jarige man die in Moerdijk verbleef. Bij het doorzoeken van hun huizen vond de politie hennep, twee gestolen elektrische fietsen en een scooter die op niemands naam geregistreerd stond.

De vrachtwagen die bij de diefstallen werd gebruikt, is in het havengebied van Moerdijk gevonden. Daar lagen valse kentekenplaten in. De vrachtwagen en de kentekenplaten zijn in beslag genomen. Ook een auto die bij de diefstallen werd gebruikt, is in beslag genomen. De verdachten zitten nog vast.