Erfgenamen Yvon K. mogen niets krijgen uit erfenis Grinwis, zegt deskundige

Wie krijgt nu de enorme erfenis van de overleden Chris Grinwis uit Halsteren, nu moordverdachte én erfgename Yvon K. maandag zelfmoord pleegde? Is het de familie van K. of toch de familie van Grinwis? Veel inwoners van Halsteren vinden dat de familie van Grinwis er het meeste recht op heeft. Maar is dat ook een optie? We vroegen het erfrechtdeskundige Martin Jan van Mourik uit Ravestein.

K. was de verdachte in de beruchte gifmoord-zaak waarbij Grinwis eind 2020 op 65-jarige leeftijd plots om het leven kwam. De eigenaar van de PLUS-supermarkt in Halsteren en K. hadden op dat moment net een paar maanden een relatie, na het overlijden van Grinwis' vrouw Mia. Chris en Mia waren meer dan veertig jaar samen geweest. Grinwis had zelf geen kinderen, maar zijn vrouw Mia wel.

Testament gewijzigd

Omdat Mia aan het dementeren was, verkocht Grinwis in 2019 zijn zaak. Zo werd hij een rijk man. Hij huurde K. (64) in voor particuliere zorg voor zijn vrouw Mia. Vlak nadat Mia in mei 2020 overleed, kregen Chris en Yvon een liefdesrelatie. Chris betaalde alles voor haar. Onder meer een Audi van 50.000 euro. Toen ze een half jaar een relatie hadden, werd het testament van Chris gewijzigd. Yvon zou alles krijgen.

Vlak daarna, in december, kwam Grinwis om het leven. Volgens het OM zit K. zelf achter de dood van Grinwis. Volgens de officier van justitie kan het niet anders dat K. Grinwis 'op een kille en geraffineerde manier' vermoordde met gif om zijn erfenis te bemachtigen. Dat betoogde de officier begin deze maand tijdens de rechtszaak tegen K.

Afscheidsbrief

Maandag werd K. dood gevonden in haar huis in Tilburg. Alles wijst op zelfdoding. In het huis van K. vond de politie een afscheidsbrief. Justitie gaat niet in op de inhoud van de brief.

Nu zij dood is, erven in principe haar kinderen al haar bezittingen, inclusief wat zij van Chris Grinwis geërfd heeft.

'Soepel omgaan met de wettekst'

"Als hoofdregel geldt dat de persoon die iemand heeft vermoord niet van deze kan erven", legt erfrechtdeskundige Martin Jan van Mourik uit. "Hij of zij is dan 'onwaardig' om te erven." Daarvoor is wel nodig, dat diegene is veroordeeld. En in het geval van Yvon K. is dat nog niet zo. Maar er zijn uitzonderingen, vertelt Van Mourik.

Onlangs oordeelde een hogere rechter dat iemand ook geen recht had op een erfenis toen de moordenaar tbs kreeg, in plaats van een veroordeling. "In die Beuningense moordzaak volgde het gerechtshof uiteindelijk mijn opvatting dat een andere uitkomst onaanvaardbaar was en de rechter soepel om moest gaan met de wettekst."

Hij vervolgt: "In het geval van Yvon K. komt er geen veroordeling omdat de waarschijnlijke moordenaar zichzelf kort voor de uitspraak van het leven berooft. Mij dunkt hier ook moet gelden dat ook de erfgenamen van de moordenaar niets mogen krijgen uit de erfenis van de vermoorde Grinwis. Een andere uitkomst is in deze omstandigheden, maatschappelijk en juridisch onaanvaardbaar voor de wettelijke erfgenamen van Grinwis."

Veroordelen of vrijspreken niet meer mogelijk

Deze woensdag zou de rechter uitspraak doen in deze moordzaak, maar veroordelen of vrijspreken is nu niet meer mogelijk omdat de verdachte overleden is. Iemand die dood is, kan in Nederland niet worden veroordeeld.