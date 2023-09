Vacansoleil is failliet, curatoren kijken naar een mogelijke doorstart

Vacansoleil is failliet verklaard door de rechtbank in Den Bosch. Dat meldt de Eindhovense reisorganisatie. Dinsdag vroeg het bedrijf nog uitstel van betaling aan. Volgens Vacansoleil kijken medewerkers naar oplossingen voor klanten die nu op vakantie zijn of nog gaan.

Voor de meeste klanten van Vacansoleil betekent het faillissement dat ze aanspraak kunnen maken op een vergoeding van het Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR), laat het bedrijf weten. Die stichting vergoedt klanten van reisorganisaties in het geval van een bankroet.

Bij het bedrijf zijn zo'n driehonderd medewerkers in dienst. Ook heeft het bijna 1300 seizoenswerkers die tussen maart en oktober op de campings werkten.

Schulden onhoudbaar

De reisorganisatie liet eerder weten dat het afgelopen periode onder zware druk stond. Vacansoleil had een grote schuldenlast opgebouwd. Na de uitbraak van de coronapandemie zakte de verkoop van campingvakanties in en had het bedrijf extra financiering nodig. Met de stijging van de rentes en hoge inflatie was de berg schulden onhoudbaar geworden.

Vacansoleil heeft nog geprobeerd om schulden te verminderen, kosten te verlagen en de omzet te verhogen, maar dat was zonder succes. Ook onderhandelingen met een mogelijke koper slaagden niet.

Mogelijke doorstart

De rechter heeft twee curatoren benoemd. Die laten weten dat ze kijken naar een mogelijke doorstart. "Wij merken dat er veel interesse is in de onderneming en haar klanten", meldt curator Lodewijk Hox. "Naast de aandacht voor de medewerkers en de klanten richten wij onze aandacht op een mogelijke doorstart. Zonder het belang van de schuldeisers te vergeten, want ook zij verdienen onze aandacht."

