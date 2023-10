112-nieuws: banden lekgestoken • onwelwording op A27

10.01

Op de kruising van de Dakotaweg met de Vlagheide in Schijndel zijn rond kwart over negen vanochtend wielrenners gewond geraakt. Ze kwamen in botsing met een auto. Vanwege de ernst van de situatie kwamen twee ambulances en een traumaheli naar de plaats van het ongeluk. Ook de politie was aanwezig. De weg was geruime tijd afgesloten voor het verkeer. Twee gewonden zijn in de ambulance naar een ziekenhuis gebracht. De trauma-arts ging niet mee naar het ziekenhuis. Hoe het ongeluk kon gebeuren, is nog niet duidelijk. Wellicht speelde de laagstaande zon hierbij een rol.