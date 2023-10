112-nieuws: jerrycans met drugsafval gevonden • schietpartij met luchtbuks

12.51

In het onderzoek naar de moord op Peter van Dongen (68) uit Breda doet de politie onderzoek rond landgebouwgebied de Margriet in Helvoirt en een roeivijver in Drunen. Dit gebeurt vier dagen na de aanhouding van een vierde verdachte (18) in deze zaak. Deze op woensdag aangehouden verdachte is de afgelopen dagen meerdere keren verhoord door de recherche. Die zoekt op dit moment met een team forensisch specialisten naar sporen die met de zaak in verband kunnen worden gebracht. In het opsporingsprogramma Bureau Brabant van Omroep Brabant wordt maandag aandacht besteed aan de moord op Peter van Dongen.