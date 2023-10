Wat staat er in afscheidsbrief Yvon K? 'Geen antwoord voor familie Grinwis'

De nabestaanden van Chris Grinwis weten niet wat er in de afscheidsbrief van gifmoordverdachte Yvon K. staat. Advocaat Mark van Raak staat de nabestaanden bij en was zondag te gast in de talkshow KRAAK van Omroep Brabant. "De inhoud is onbekend voor ons. En dat blijft mogelijk zo." Ook zegt hij dat hij niet verwacht dat in de brief hét antwoord staat op de vraag die iedereen bezighoudt: heeft Yvon K. supermarkteigenaar Chris Grinwis vergiftigd of niet?

"We gaan er niet meer achter komen wat er in de uitspraak van de rechter heeft gestaan", zegt hij. "Ik kan me voorstellen dat de rechtbank op de delete-knop gaat drukken. Hoe spijtig ook", antwoordt hij op de vraag of de uitspraak nu ergens in de la zal blijven liggen of in de papierversnipperaar zal belanden.

Want dat er een uitspraak is, daarvan is de advocaat overtuigd. Hij kan zich niet voorstellen dat het vonnis in zo'n grote zaak waarin op woensdag uitspraak zou worden gedaan op maandagmiddag nog geschreven moest worden.