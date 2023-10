Jongeren vallen vaker uit op de arbeidsmarkt omdat ze altijd aan staan

Een ongeluk, een ziekte, een traumatische ervaring. Er zijn talloze redenen waardoor een werknemer uitvalt en soms niet meer het werk kan doen wat hij ooit deed. Iedereen kan zich daar wat bij voorstellen. Dat het tegenwoordig steeds vaker de jongere werknemers zijn die uitvallen dat klinkt raar, maar is wel waar. Arbeidsdeskundige Tom Verleijsdonk ziet steeds vaker jongeren die het werk niet meer aankunnen.

Arbeidsdeskundige Tom komt in beeld wanneer iemand langdurig uitvalt en misschien zelfs niet meer terug kan komen in het werk wat hij deed. Tom kijkt naar wat wél kan. "Ik ben ervan overtuigd dat iedereen die wil werken en nog kan werken, ook werk vindt", zegt arbeidsdeskundige Tom Verleijsdonk.

In de podcast 'Tel ik nog mee?', nemen drie collega's van Omroep Brabant de proef op de som. Zij zijn gaan solliciteren. Hans Janssen en René van Hoof zijn 60-plus. Collega Femke de Jong heeft al 23 jaar MS wat enkele beperkingen met zich meebrengt. In de vierde en laatste aflevering vertelt arbeidskundige Tom over zijn werk en oplossingen voor werknemers die uitvallen. Daarnaast hoor je of de drie collega's nog meetellen in de huidige arbeidsmarkt.

De reden waarom tegenwoordig juist jongeren uitvallen, zoekt Tom in de 24-uurs maatschappij. "Zeker jongeren staan continu aan. Ze willen niks missen en overal aan meedoen. Door de mobiele telefoon zijn ze altijd bereikbaar. Werk en privé lopen daardoor in elkaar over. Het verschil met ouderen is dat die vaak een stabiele omgeving hebben met een woning, relatie, vaste baan en vlak ervaring niet uit. Ouderen hebben al het een en ander meegemaakt en kunnen beter relativeren en doseren."