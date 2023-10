Levens redden van wegwerkers: nieuw systeem laat auto's vanzelf remmen

Ongelukken met wegwerkers komen nog steeds regelmatig voor. Een systeem dat dit soort ongelukken kan voorkomen is woensdag gedemonstreerd in Den Bosch. Het waarschuwt automobilisten voor rode kruizen, pijlwagens en het kan een auto ook automatisch laten remmen. "Dit kan levens redden", vertelt Bart Smolders, directeur van bouwbedrijf Heijmans Infra uit Rosmalen.

Het idee is simpel. Een kastje op de pijlwagen verstuurt een signaal dat door auto's wordt opgevangen. Zo weet je auto waar die afzetting staat en krijg je een waarschuwing als je rode kruizen boven de weg negeert. Is een botsing echt onvermijdelijk: dan trapt de auto automatisch op de rem. Zo moet het onmogelijk zijn om tegen wegwerkers te botsen.

De basis voor de nieuwe techniek zit al in sommige nieuwe auto's. Die maken al een noodstop voor fietsers of obstakels. "Het nieuwe van deze techniek is dat er een ingreep komt door een signaal van buitenaf." De afzetting 'praat' dus met je auto.

"Ik maak me zorgen om mijn collega's. Werken aan de weg steeds onveiliger. Zij staan daar om Brabant bereikbaar te houden", vervolgt Smolders, die zijn collega's op de vluchtstrook hoort klagen.

Wegwerkers voelen zich onveilig

Twee weken geleden ging het nog mis. Een vrachtwagen botste op een auto van wegwerkers op de A58 bij Moergestel. Daarbij raakte een wegwerker gewond. "Dat was echt een schok voor de sector", zegt Smolders. Branchevereniging Bouwend Nederland luidde vervolgens bij Omroep Brabant de noodklok.

Het gebeurt bijna maandelijks en vaak vallen er ook gewonden, stelde veiligheidsspecialist Ronald van der Sanden van Bouwend Nederland. "Wij zorgen voor de veiligheid, maar tegelijkertijd lopen wij gevaar. Er moet echt iets gebeuren", zo zei hij toen.

Duizenden bekeuringen

Ook Bart Smolders van Heijmans Infra heeft elke dag vijftig collega's die ergens op een vluchtstrook staan. Nu verbreden zij een stuk weg van veertien kilometer tussen Apeldoorn en Twello in Gelderland. "Elke dag worden daar gemiddeld duizend bekeuringen uitgedeeld aan hardrijders", benadrukt hij. "Dat is ongekend." En dat terwijl de technische oplossingen om ongelukken te voorkomen al jaren ongebruikt op de plank liggen.

De nieuwe techniek is woensdag getoond op het congres Smart Infra Experience in Den Bosch. Toch moet er nog wel wat gebeuren voordat die toegepast kan worden. Dan gaat het vooral om wetten en regels en beveiliging. Hij roept de overheid op om daar samen met bedrijven zo snel mogelijk mee aan de slag te gaan.

Twee weken geleden luidden wegwerkers de noodklok bij Omroep Brabant: