Tweede dode visser gevonden bij zoekactie op het Volkerak

Duikers hebben een tweede visser gevonden die dinsdagavond is verdronken op het Volkerak bij Dinteloord. Ze hebben het lichaam naar boven gehaald en aan de kant gebracht, zo meldt de politie woensdagmiddag. Naar een van de vissers wordt nog gezocht. De politie gaat ervan uit dat ook die is overleden.

De politie is al sinds dinsdagavond bezig met de bergingsactie, nadat een vissersbootje op het Volkerak omsloeg. In het bootje zaten vier Duitse mannen. Een van hen werd levend uit het water gehaald. De drie andere mannen raakten vermist. De politie ging er dinsdagavond al vanuit vanuit dat die verdronken waren.

Eén dode visser werd dinsdagavond gevonden. Woensdagmiddag vond de politie de tweede. Er wordt nu nog één visser vermist.

In shock

De man die het ongeluk overleefde, kon mede dankzij een schipper levend uit het water worden gehaald. "Hij is nagekeken en was lichamelijk in orde", meldt een politiewoordvoerder. "Die man was gisteren erg in shock en niet goed aanspreekbaar. Hij verblijft nu in een hotel en heeft psychische hulp aangeboden gekregen.”

Het is nog onduidelijk hoe het ongeval kon gebeuren. Om dat te kunnen onderzoeken is ook het bootje nodig. Daar is de politie nog naar aan het zoeken. “We hebben één overlevende en getuigen op het water. Die moeten we nog ondervragen om uit te vinden wat er is gebeurd”, zegt de woordvoerder.

