Voor miljoenen aan harddrugs in 'drugspand XL': buurmannen blijven vast

1/5 Drugs met een straatwaarde van ruim 5 miljoen euro in huizen in Goirle

Het was ook voor de politie afgelopen zomer even schrikken in Goirle: twee drugspanden naast elkaar. Binnen lag voor miljoenen euro's aan pillen, crystal meth en speed. De twee buurmannen die het in huis hadden, blijven voorlopig in de cel.

Zoals zo vaak begon het met een tip. Er was iets verdachts aan de gang in de Pastoor van Dunstraat in Goirle. Een observatieteam van de politie zag het in juni gebeuren. "Het overbrengen van tassen van en naar het huis. Daarbij werden handschoenen gedragen." En dat was verdacht, schetste de officier van justitie donderdag op de eerste openbare zitting over de vondst.

Drugswinkel

Op de avond van 27 juni was er genoeg bewijs en vielen agenten binnen. De buurmannen Martin (57) en Fouad (37) werden in de boeien geslagen. De agenten binnen struikelden zowat over het enorme assortiment aan drugs op een plek. Alles op een rijtje zetten duurde een week. De weegschalen op het politiebureau gaven een indrukwekkend resultaat.

Honderd kilo amfetamine, ruim 28 kilo crystal meth, meer dan 180.000 xtc-pillen, 42 kilo ketamine, 7 kilo 3-mmc, meer dan 86.000 lsd-zegels en bijna veertig liter amfetamine-olie. Goed voor zeker vijf miljoen euro.

Beide mannen ontkennen dat ze in drugs handelden. Drugsbezit staat ook in de aanklacht en daar is moeilijker aan te ontsnappen: het lag bij ze in huis. Al lag er in het ene huis significant meer dan in het andere huis.

Dakloos

De burgemeester van Goirle sloot beide huizen voor in totaal zes maanden. Met grote gevolgen. Fouad zijn gezin is dakloos. Zijn partner schreef in een brief aan de rechtbank dat de huurovereenkomst is ontbonden en dat ze op een zwarte lijst zijn beland. Particulier huren zit er niet in, want te duur.

"De kinderen en de partner zijn hun huis kwijt geraakt. Ze zijn in feite dakloos", zei de advocaat van Fouad. Hij vroeg om vrijlating, zodat Fouad voor zijn gezin kan zorgen. "Er is geen bewijs dat hij betrokken is bij handel in drugs. Alleen het aanwezig hebben." Bij Fouad lag ruim een kilo cocaïne in huis. Bovendien 10.000 euro cash en dure horloges zoals een Rolex en gripzakjes voor drugs. Niet echt te verklaren met zijn werk als mantelzorger. Fouad zelf was er niet bij in de rechtszaal in Breda. Hij was ziek achtergebleven in de gevangenis van Dordrecht.

Veiligheid

De grootste vondsten deed de politie bij buurman Martin. Daar lagen alle meth, speed en pillen. En ook nog iets wat de politie uitlegt als drugslab maar wat volgens de advocaat een verzameling apparatuur was. Martin is vaker gepakt voor wiet. Zijn advocaat vroeg ook ook om vrijlating. "Hij heeft uitvoerig verklaard en op iedere vraag antwoord gegeven, voor zover hij kon vanwege veiligheid van hemzelf en zijn familie."

Bovendien heeft Martin heupklachten en een hernia en die zijn minder goed behandelbaar als je in de gevangenis in Grave zit zoals hij. Ook Martin is zijn huis definitief kwijt door de vondst. Als hij vrijkomt kan hij bij zijn dochter gaan wonen, vertelde hij.

De officier van justitie verzette zich tegen de vrijlating van beide buurmannen. "Het gaat om drugs, flinke, echt enorme hoeveelheden." De rechtbank was het met hem eens en verlengde het voorarrest, in ieder geval tot de volgende tussentijdse zitting half december.

LEES OOK: : Bewoners geschrokken van drugspanden, beide huizen gesloten