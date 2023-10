Zo ging Yvon K. te werk: ‘Zoals u weet, heeft uw vader u onterfd’

De dood van Chris Grinwis uit Halsteren heeft sterke overeenkomsten met die van een eerdere relatie van gifmoordverdachte Yvon K. Ook John Boom stapte volgens K. uit het leven en wijzigde vlak voor zijn dood zijn testament, in haar voordeel: “Jij krijgt alles wat ik bezit.” Hoe ging Yvon K. daarbij te werk? Dat blijkt uit stukken die Omroep Brabant in handen heeft.

Yvon kreeg in 2002 een relatie met John Boom. Boom scheidde na 30 jaar van zijn vrouw Jeannette Adriaanse, ze waren 35 jaar samen. Boom ging nooit met K. samenwonen.

In 2010 kreeg Boom een hersenbloeding en een jaar later stapte hij uit het leven. Voor Adriaanse nog altijd moeilijk te bevatten. Want zelfdoding was volgens haar niets voor hem: “Hij was verschrikkelijk katholiek. Zelfmoord was een doodzonde. Maar zij heeft hem gemanipuleerd. Hij had geen eigen wil meer. Vanaf het begin was zij een heel sterke vrouw die inspeelde op de situatie.”

Precies dat is wat Yvon K. volgens justitie ook heeft gedaan bij de dood van supermarkteigenaar Chris Grinwis. Ze stond terecht voor zijn moord, maar een paar dagen voordat de rechter uitspraak zou doen, beroofde ze zichzelf van het leven. Justitie denkt dat Yvon K. Grinwis had vergiftigd omdat ze uit was op zijn erfenis. En die gang van zaken lijkt volgens Adriaanse sprekend op wat zij met K. en haar ex John Boom had meegemaakt.