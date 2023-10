Moord op Peter van Dongen: politie zoekt naar sporen bij Drongelens Kanaal

Opnieuw wordt er naar sporen gezocht bij het Drongelens Kanaal in Helvoirt. De politie zoekt naar sporen die meer duidelijkheid geven over de moord op Peter van Dongen uit Breda. Op het kanaal vaart een bootje met een speciale magneet waarmee ze naar iets op zoek zijn.

Het Landelijk Team Onderwaterzoekingen (LTOZ) doet onderzoek in het Drongelens Kanaal bij de straat Margriet in Helvoirt. In totaal zijn er zo'n tien agenten bij de zoekactie. Waar de politie naar op zoek is en waarom ze in en rond het kanaal aan het zoeken is, wil de politie niet kwijt.

Op vrije voeten

De man van 68 uit Breda werd vorig jaar mei zwaargewond gevonden in Helvoirt. Een kleine week later overleed hij. Inmiddels zijn vier verdachten opgepakt. Drie van hen zijn op vrije voeten maar worden nog wel verdacht.

Het is het derde sporenonderzoek in ruim een week. Afgelopen zondag deed de politie ook sporenonderzoek in de buurt van het Drongelens Kanaal. Ook deed de politie onlangs onderzoek in en om het huis van een van de verdachten, een 18-jarige jongen uit Drunen. Hij zit nog vast.

Justitie heeft een beloning van 15.000 euro uitgeloofd voor de tip die leidt tot oplossing van de moord. Over de achtergronden van de moord is nog niets bekend.