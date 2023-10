Buurt hoopt vurig dat Germa wordt gevonden: 'Gun het haar familie zo'

(foto: Marcel van Dorst/Eye4images). Volgende 1/2 Bewoners van Nieuwendijk hopen vurig dat de sinds 1984 vermiste Germa van den Boom dinsdag wordt gevonden.

Bewoners van Nieuwendijk hopen vurig dat de sinds 1984 vermiste Germa van den Boom dinsdag wordt gevonden. In de tuin van een huis aan de Kildijk zoekt de politie naar haar lichaam. In dat huis woonde vroeger de oom van Germa. "Ik had altijd al het gevoel dat ze in de buurt moesten gaan zoeken."

De politie startte dinsdagochtend met de zoekactie naar aanleiding van een tip die binnen is gekomen bij de Peter R. de Vries Foundation. In de tuin van het huis aan de Kildijk wordt gegraven. Het gaat om het huis waar vroeger de oom van Germa woonde. Inmiddels wonen er andere mensen in het huis. De politie benadrukt dat zij niks met de zaak te maken hebben. De omgeving van het huis is afgesloten met zwarte schermen, zodat mensen vanaf de straatkant niet mee kunnen kijken. Toch komen sommige buurtbewoners een kijkje nemen naar wat er allemaal gebeurt. Een van hen is buurman Frans. Hij woont al 66 jaar in de buurt. "De meneer die vroeger in dit huis woonde, kende ik wel ja", vertelt hij. "Dat was een oom van Germa. Hij en zijn vrouw zijn al jaren geleden overleden." De buurtbewoner zegt niet geschrokken te zijn van het nieuws. "Ik denk dat het loos alarm is, hoor. Anders waren ze hier toch wel eerder gaan graven? Maar ik hoop wel dat ze iets vinden." Dat de politie nu zoekt bij het huis van de oom van Germa, verbaast hem wel. "Hij kwam vroeger niet heel goed op me over, maar dat wil natuurlijk niks zeggen."

"Iedereen gunt het haar familie."

Adamo staat dinsdag met een brok in zijn keel toe te kijken. Hij woont zelf zo'n honderd meter verderop. "Ik kreeg vanochtend een appje over wat er hier gebeurt en sindsdien heb ik kippenvel. Het zou toch fantastisch zijn als Germa wordt gevonden. Iedereen hier kent haar familie en gunt het ze zo om dit af te kunnen sluiten", vertelt hij. Volgens Adamo is het geen grote verrassing dat in zijn buurt wordt gezocht naar Germa. "Ik dacht altijd al dat ze in de omgeving van haar vermissing moesten gaan zoeken. Dat is volgens mij het gevoel dat veel mensen uit Nieuwendijk hebben. Peter R. de Vries heeft ook jaren geroepen dat ze in de buurt moeten zoeken." Maar dat ze bij de oom van Germa zoeken, had de buurtbewoner dan weer niet zien aankomen. "Nee, ik dacht wel aan andere plekken, maar niet hier."

"Het was echt een tragedie."