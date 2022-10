Verdwijning Germa (19) laat Nieuwendijkers jaren later nog altijd niet los

"Ik ben er al die 38 jaar mee bezig geweest," zucht Arie van der Stelt. En dat geldt ook voor zijn buurvrouw Joke: "De verdwijning van Germa is een rode draad in ons leven." De bewoners van de Dwarssteeg, de plek waar de toen 19-jarige Germa verdween, hopen op afsluiting. "Germa verdient een waardig afscheid."

De nu 57-jarige Joke was toen net zo oud als Germa. 19 jaar. "Ik zat bij haar in de klas op basisschool De Regenboog hier in het dorp. Germa wilde geneeskunde gaan studeren. Het was een serieuze en slimme meid. Ze stond volop in het leven."

Donderdag maakte de Peter R. de Vries Foundation bekend dat ze een beloning uitlooft van 250.000 euro voor de gouden de tip die ertoe leidt dat Germa wordt teruggevonden. Ze verdween in 1984 na een avond stappen in Gorinchem. Nadat ze door haar buurjongen bij haar ouderlijk huis aan de Dwarssteeg werd afgezet, is er niets meer van haar vernomen.

Joke weet nog goed hoe het hele dorp op z'n kop stond nadat Germa in juli 1984 niet bij haar vakantiebaantje was komen opdagen. "Het is gewoon niet te bevatten dat iemand van de een op andere dag kan verdwijnen. Iedereen in de straat is ondervraagd."

Arie van der Stelt (81) kende zijn buurmeisje Germa al sinds haar geboorte. "Germa was een heel serieus meisje. Ze deed op 19-jarige leeftijd nog belijdenis in de gereformeerde kerk. Heel oprecht. Het was een prachtige jonge vrouw geworden in die jaren. En dan zo van de aardbodem verdwijnen... Onbegrijpelijk."

Volgens zowel Arie als Joke zijn er fouten gemaakt in het onderzoek naar Germa's vermissing. "Het is jammer dat er zo laconiek mee is omgegaan. Er werd pas dagen later naar sporen gezocht," stelt Joke. "Er waren duidelijke sporen van geweld te zien in huis," aldus Arie. "En er zijn bloedsporen gevonden."