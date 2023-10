Hans groef al eerder in tuin naar Germa: 'Hadden we maar verder gezocht'

In de tuin waar dinsdag gezocht wordt naar de vermiste Germa van de Boom, werd in 2009 ook al gezocht door een werkgroep. Inwoners van Nieuwendijk hadden toen de groep opgericht in de hoop hun dorpsgenoot te kunnen vinden. Hans Verbeek was een van de mensen die erbij was toen er werd gegraven. "Hadden we toen maar verder gezocht", zegt hij.

Een paar dorpsbewoners richtten jaren geleden een werkgroep op, waarmee ze zelf op zoek gingen naar de vermiste Germa. Mensen konden tips insturen, als ze dachten te weten wat er met Germa was gebeurd. Hans Verbeek nam als fotograaf contact op met de groep, om hun zoektocht in de tuin vast te leggen. "Er was toen een concrete tip binnengekomen. Daarin stond onder meer dat er in het weekend van haar verdwijning was gegraven in de tuin. Dat is vreemd, want het was midden in de zomer en op die plek was een groentetuin, dus de grond was al bewerkt", meent Hans.

De politie zoekt dinsdag in dezelfde tuin naar haar lichaam. Toen de destijds 19-jarige Germa werd vermist, woonde haar oom in dat huis. Nu wonen er andere mensen, die niets met de zaak te maken hebben.

Met honden zocht de groep in de groentetuin, maar zonder succes. "Dat was heel erg spannend toen. De honden sloegen ergens op aan en we hebben toen een meter diep gegraven. Maar we vonden niks. We hadden toen ook niet de mogelijkheden om verder te zoeken en we wilden de omgeving niet langer lastigvallen", zegt Hans. "Hadden we toen maar verder gezocht, denk ik nu."

De werkgroep deelde de informatie met de politie. "Die heeft later ook onderzoek gedaan, maar dat heeft niets opgeleverd." De woordvoerder van de politie laat weten dat er jaren geleden inderdaad al eens in de omgeving van het huis is gezocht, maar niet zo specifiek als nu. Of het destijds ook echt ging om de tuin van de oom van Gerda, wist de politiewoordvoerder niet.