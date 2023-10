Activisten blokkeren ingang Rabobank: 'Stop met verwoesten van de natuur'

Een groepje van ruim dertig klimaatactivisten blokkeert woensdag de ingang van de Rabobank aan de Fellenoord in Eindhoven. Het gaat om activisten van Extinction Rebellion en Greenpeace. Met spandoeken en verkleed als varkens en koeien staan ze voor het gebouw. Ze demonstreren ook op drie andere plekken in Nederland. Volgens een woordvoerder vertrekken ze pas als de Rabobank aan twee eisen gaat voldoen.

“De bank moet beloven geen geld meer te steken in landbouw die leidt tot natuurverwoesting én ze moeten de schade betalen die is aangericht door de landbouw”, legt de woordvoerder uit.

De klimaatactivisten wilden in eerste instantie het gebouw binnendringen en bezetten. Maar toen ze aankwamen bij de ingang van de Rabobank, werden ze al opgewacht door beveiligers en de politie. Daarom blokkeren de activisten nu de hoofdingang en de personeelsingang aan de achterkant. Ze hebben spandoeken opgehangen met teksten als 'Stop killing us' en lopen rond in dierenpakken.

‘Stop verwoesten, start vergoeden’, is de slogan van de demonstranten woensdag. Volgens de activisten moet de bank de ‘stikstofschade betalen’. “Het gaat om minimaal 3,1 miljard in Nederland en 9,5 miljard in Brazilië.”

'Onnodig dierenleed'

De Rabobank is niet willekeurig gekozen door de activisten. “In Nederland heeft de Rabobank met z'n adviezen boeren aangespoord om steeds méér dieren te houden en zich steeds dieper in de schulden te steken”, stelt woordvoerder Ronald van Marlen.

Dit zorgt volgens Extinction Rebellion voor onnodig dierenleed. “Boeren kregen de afgelopen jaren weinig steun om meer in harmonie met de natuur te gaan werken en velen zitten diep in de schulden.” Dat moet stoppen, is één van de eisen.

De tweede eis van de bezetters is dat de bank onder andere de stikstofschade gaat betalen. Volgens Extinction Rebellion en Greenpeace gaat het sinds 2000 om bijna 13 miljard euro. “Hierin zijn de kosten meegenomen van onder andere water-, land- en luchtvervuiling, en de impact hiervan op de gezondheid van mensen in Nederland en in Brazilië”, zegt van Marlen.

LEES OOK: Klimaatactivisten bekladden ING-kantoor in Eindhoven met smurrie