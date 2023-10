Tesla, Mercedes en Porsche doelwit van autospiegeldief: 1 jaar celstraf

Een 31-jarige man uit Litouwen moet een jaar de cel in voor het omdat hij autospiegels heeft gestolen van dure auto's. Hij had het voorzien op merken als Tesla, Mercedes, Porsche, Range Rover en Audi. Hij is veroordeeld voor de diefstal van zeventien sets autospiegels in Veghel, Vught, Oirschot en Hilvarenbeek.

De officier van justitie had een klein half jaar cel geëist tegen de Litouwer. De rechtbank legde een veel zwaardere straf op omdat hij echt op 'strooptocht' ging en toen hij gepakt werd, geen enkele verantwoordelijkheid nam.

De Litouwer werd gepakt in de nacht van 8 mei, zijn handlanger wist te ontkomen. De dief had in een tas elf sets autospiegels zitten. Ook had hij gereedschap en handschoenen bij zich. Tegen de agenten zei hij dat hij de rugzak met autospiegels voor honderd euro had gekocht van een onbekende man.

Ongeloofwaardig

De verdachte gaf na zijn aanhouding allerlei vage verklaringen waarom hij die autospiegels bij zich had en wat hij in Veghel deed. Zo zou hij met de bus van Tilburg naar Veghel zijn gereisd en de dag ervoor door iemand vanuit Frankrijk. Alleen hun naam was hij vergeten.

Vervolgens zou de Litouwer in Veghel door een landgenoot worden opgehaald, maar door wie en waar precies wist hij ook niet meer.

Camerabeelden

De politie heeft van verschillende diefstallen camerabeelden. Daarop waren telkens twee mannen te zien die binnen een paar seconden een spiegel en technisch toebehoren uit de kap van de spiegel haalden. Een van hen leek op de aangehouden verdachte. Het tweetal had het gemunt op auto's van dure merken als Tesla, Mercedes, Porsche, Range Rover en Audi.

In combinatie met alle autospiegels die hij bij zich had, vond de rechtbank het bewezen dat hij degene was die de diefstallen pleegde. Volgens de rechter ging de Litouwer professioneel en geraffineerd te werk. In nog geen week tijd ging hij vier keer op 'strooptocht' en stal hij zeventien sets spiegels.

Mobiel banditisme

Tijdens het onderzoek bleek de Litouwer in 2020 ook al eens in Oostenrijk veroordeeld te zijn voor het stelen van auto-onderdelen. Volgens de rechtbank heeft de man zich schuldig gemaakt aan mobiel banditisme. Daarbij slaan daders steeds weer op andere plekken toe.

De man moet ook 5500 euro schadevergoeding betalen.

Ook Toyota-eigenaren zijn slachtoffer geweest van mobiel banditisme. De katalysatoren van het merk zijn in trek bij dieven.