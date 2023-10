Inwoners Halsteren geschrokken door vondst vermoorde vrouw: 'Heel eng idee'

Nadat vrijdag bekend werd dat de dode vrouw die dinsdagnacht werd gevonden in Halsteren door een misdrijf om het leven is gekomen, heerst er veel onrust bij omwonenden. "Het is een nare gedachte dat ze hier zo dichtbij gevonden is. Vooral omdat we niet weten wat de aanleiding is", vertelt een bewoonster.

"Dat het een moord is, grijpt je wel erg aan," aldus de Steenbergse Corina. Ze wandelt samen met haar man vaak in het gebied, zo ook deze zaterdagmiddag.

"Het is een eng idee. Vooral omdat we nog niet weten wat er gebeurd is en uit welke hoek het komt. Normaal hoor je hier via via altijd wel iets, maar nu is het stil."

"Niemand heeft haar gezien," vertelt een geschrokken omwonende. "Het is een nare gedachte dat ze hier zo dichtbij gevonden. Vooral omdat we niet weten wat de aanleiding is."

Het 75-jarige slachtoffer was dinsdagavond als vermist opgegeven. Dinsdagnacht werd het lichaam van de vrouw in de bossen bij 't Wasven gevonden. Over de exacte doodsoorzaak doet de politie nog geen uitspraken, maar na een sectie werd vrijdag bekend dat de vrouw door een misdrijf om het leven is gekomen.