112-liveblog: breuken bij arbeidsongeval • auto's botsen hard op elkaar

15.50

Een 19-jarige vrouw en een man van 20 uit Tilburg zijn aangehouden in het onderzoek naar een explosie, 16 september in Winschoten. De politie arresteerde vorige week dinsdag ook al twee 19-jarige Tilburgers voor het veroorzaken van deze explosie. Hun voorarrest is afgelopen vrijdag met twee weken verlengd. Alle vier de verdachten zitten in volledige beperkingen. Dat betekent dat ze alleen maar contact mogen hebben met hun advocaat en dat de politie ook niet meer informatie deelt over de zaak.

De ontploffing was bij een bedrijfspand in de Langestraat in Winschoten. Op camerabeelden was te zien dat een verdachte een tas voor het gebouw neerzette, die even later explodeerde. De explosie houdt mogelijk verband met een reeks geweldsincidenten in Winschoten, Oude Pekela en Groningen, waarvoor ook al verdachten zijn opgepakt.