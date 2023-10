Sanne en Hebe vermist: van dag tot dag wat er sindsdien gebeurde

Het is precies een jaar geleden dat de meervoudig gehandicapte Hebe Zwart (10) uit Vught en haar begeleidster Sanne Bos (26) uit Nuenen spoorloos verdwenen. Zij zou het meisje naar huis brengen, maar de twee kwamen nooit meer thuis. Twee dagen later werden hun lichamen gevonden in een auto die te water was geraakt bij knooppunt Empel bij Den Bosch. Een overzicht van een vermissing die heel Nederland in zijn greep hield.

17 oktober 2022 Sanne haalt die middag Hebe op bij dagcentrum 't Overstapje in Raamsdonksveer. Dat is het laatste wat van hen wordt vernomen. Om half acht in de avond wordt de vermissing voor het eerst officieel gemeld door de politie via een Burgernetmelding. Iets voor elf uur volgt een tweede bericht. Rond middernacht plaatst haar moeder een bericht op Facebook, waarin ze mensen vraagt om uit te kijken naar haar dochter en begeleidster. 18 oktober 2022 Familie, vrienden en de politie zoeken maandagnacht naar Sanne en Hebe. In totaal werken er zo'n twintig rechercheurs aan de zaak. Als het dinsdagochtend licht wordt, zijn Hebe en Sanne nog altijd spoorloos. In de ochtend brengt de politie een AMBER Alert naar buiten. Zo'n bericht wordt verstuurd als een vermist kind mogelijk in levensgevaar is. De vermissing maakt veel los. Al snel wordt er een grootscheepse zoekactie op touw gezet. Vrijwilligers van het Veteranen Search Team en het Coördinatieplatform Vermissing en andere mensen helpen mee om te zoeken. Honderden vrijwilligers kammen de Loonse en Drunense Duinen uit naar het meisje en haar begeleidster. 19 oktober 2022 Ook woensdag wordt er verder gezocht. De politie heeft aanwijzingen dat de twee maandagmiddag om half vier op de A59 bij Waspik zijn geweest. In de avond wordt bij het water bij het knooppunt Empel langs de A59 en A2 een donkerkleurige Kia Picanto gevonden. De politie bevestigt later dat het de auto van Sanne is en dat de twee overleden inzittenden zonder enige twijfel de twee vermisten zijn. Op de plek lopen de emoties hoog op: mensen staan huilend op de vluchtstrook waar de A59 en A2 samenkomen. 20 oktober 2022 Kort na middernacht worden de lichamen van Sanne en Hebe geborgen. Het blijkt dat de politie op dinsdag al op deze plek heeft gezocht na tips en bandensporen op de weg, maar de plek waar de auto uiteindelijk wordt gevonden, lag daar te ver vanaf. Op de plek waar de auto van Sanne en Hebe van de weg is geraakt, wordt bij daglicht verder onderzoek gedaan. Burgemeester Roderick van de Mortel van Vught vraagt burgers die nabestaanden willen steunen om bloemen te leggen bij het Hebehuis. "Zo geeft u de familie alle rust en privacy in deze moeilijke tijd." Deze plek is door de ouders van Hebe opgericht, zodat aan haar ingewikkelde zorgvraag kon worden voldaan. De politie laat aan het eind van de ochtend weten dat er sprake is van een noodlottig ongeval. "Ons verdriet is intens en heel erg groot”, schrijven de families van Hebe en Sanne in een verklaring. De families spreken ook hun dank uit aan iedereen die heeft meegeholpen bij de zoektocht en vragen om rust, zodat ze hun verdriet kunnen verwerken. 21 oktober 2022 De politie onderzoekt op vrijdag nogmaals de plek van het ongeval en is met meerdere duikers aanwezig om het water uit te kammen. Bij de herdenkingsplek in Vught hebben inmiddels honderden mensen bloemen, tekeningen en knuffels gelegd.

22 oktober 2022 Er wordt een inzamelingsactie gestart voor de uitvaart van Hebe waarmee binnen een dag bijna 50.000 euro wordt opgehaald. 27 oktober 2022 De familie van Hebe neemt in ontmoetingscentrum DePetrus in Vught in besloten kring afscheid. De kist is beschilderd met bloemen en de tekst 'De zoetste en de zachtste'. 28 oktober 2022 Familie en vrienden neemt afscheid van Sanne Bos in een besloten afscheidsbijeenkomst op natuurbegraafplaats Schoorsveld in Heeze.



28 december 2022 Het OM komt na onderzoek tot de eindconclusie dat er sprake was van een 'noodlottig ongeval'. De ouders hebben echter nog steeds vragen zoals hoe de auto van de weg is geraakt.



3 mei 2023 In de maanden erop volgt er een roep om een vangrail op de plek van het ongeluk te plaatsen. Eind april vliegt weer iemand op dezelfde plek daar uit de bocht. Waar Rijkswaterstaat eerst zegt dat een vangrail niet nodig is, wordt er een paar dagen later toch nog één geplaatst. Voor de ouders van Sanne en Hebe een dubbel gevoel. “Het feit dat we haar kwijt zijn, maar dat dat niet had gehoeven, is ondraaglijk.” Kijk hier alles terug over de zoektocht naar Sanne en Hebe.