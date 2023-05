Toch vangrail op de plek waar Sanne en Hebe verongelukten

Rijkswaterstaat plaatst komende nacht een vangrail langs de A59 bij knooppunt Empel. Het gaat om de plek waar in oktober vorig jaar Sanne en Hebe verongelukten. Minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat heeft dat besloten om het knooppunt veiliger te maken.

De gemeenteraad van Den Bosch drong al aan op maatregelen omdat het voor het geruchtmakende ongeluk op dezelfde plek al vaker was misgegaan. Zondag vloog er ook weer een auto uit de bocht, die daarna in het water belandde. De inzittenden bleven deze keer ongedeerd.

Sanne en Hebe

Sanne (26) en Hebe (10) werden op 17 oktober vorig jaar als vermist opgegeven. Na een dagenlange zoektocht werd hun auto, met daarin de lichamen, gevonden in het water bij knooppunt Empel bij Den Bosch. Verkeersspecialisten van de politie deden uitgebreid onderzoek naar hoe de twee precies om het leven zijn gekomen en de conclusie was een noodlottig ongeluk.

De Tweede Kamer stemde eerder op advies van de minister tegen het plaatsen van een vangrail op de onheilsplek. De verbindingsboog zou volgens een analyse namelijk veilig genoeg zijn. Bij het eerstvolgende groot onderhoud zou de vangrail alsnog geplaatst kunnen worden, maar dat kan nog jaren duren.

Versnelde aanleg

Daar komt minister Harbers nu dus op terug. Rijkswaterstaat heeft het hele knooppunt onderzocht. Wegontwerpers hebben uitgebreid gekeken naar de weg, de berm en de borden die er staan.

Harbers heeft nu besloten de veiligheid in alle vier de verbindingsbogen op het knooppunt te verbeteren. Er worden geleiderails geplaatst, er komen reflectoren en de beplanting wordt aangepast zodat de bocht beter te zien is.

Vangrail

Omdat er deze week al werkzaamheden gepland waren, kan de komende avond en nacht ook de geleiderail geplaatst worden in de bocht waar Sanne en Hebe om het leven kwamen. De overige maatregelen, waaronder die in de andere verbindingsbogen, worden later dit jaar worden uitgevoerd.

Tonen van goede wil

“Dit is geen plek waar een vangrail per se noodzakelijk zou zijn,” vertelde verkeersdeskundige Ruud Hornman afgelopen maandag. “Maar als je kijkt naar het aantal ongevallen en de publieke opinie, begrijp ik dat je het toch doet om te laten zien dat je van goede wil bent.”

Ook volgens verkeersdeskundige Paul van de Coevering kon de minister moeilijk anders. “Die bocht zou veilig moeten zijn, maar in de praktijk blijkt van niet."

Het is nog altijd onduidelijk wat er precies gebeurd is bij het ongeluk van Sanne en Hebe. "Maar nu er meer ongelukken op die plek zijn gebeurd, ligt het waarschijnlijk niet alleen aan de bestuurders en dan moet je iets.”

In de video zie je waarom er wel of geen vangrail nodig was.