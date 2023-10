Edgar overleed op vakantie, na 5 weken komt zijn lichaam eindelijk terug

De wanhoop begon toe te slaan bij Marleen Raaijmakers uit Etten-Leur. Op 13 september overleed haar vader Edgar (58) aan een hartstilstand terwijl hij met zijn vrouw op vakantie was in Noord-Macedonië. Zijn nabestaanden in Nederland moesten wekenlang wachten op terugkeer van zijn stoffelijk overschot. Maar maandagochtend was daar eindelijk het verlossende telefoontje van het Ministerie van Buitenlandse Zaken: het lichaam van haar vader wordt naar huis gevlogen. "Eindelijk!", roept Marleen opgelucht uit.

Een enorme opluchting voor het gezin uit Etten-Leur. "Na precies vijf weken landt het vliegtuig met Edgar woensdag op Schiphol." Moeder Hedwig (63) haastte zich direct naar het huis van Marleen. "M’n moeder kwam in tranen aan bij ons. Het was een stukje ontlading. Toen zijn we even met z'n allen rustig gaan zitten. Eindelijk, na precies vijf weken komt hij naar huis. Dat is heel fijn. Hopelijk kunnen we het nu eindelijk afsluiten."

Wekenlang wachtten de nabestaanden op nieuws over het lichaam van 'hun' Edgar. Na zijn overlijden moest zijn lichaam in Noord-Macedonië blijven voor een autopsie. "Hij viel dood tegen een kast in de hotelkamer. Daardoor had hij een wond op zijn hoofd. En daarom stond een arts erop dat er autopsie zou worden gedaan," aldus Marleen.

Zondagmorgen kwam het verlossende telefoontje van Nederland Wereldwijd, onderdeel van het ministerie van Buitenlandse Zaken. "Het is rond. Hij komt woensdag thuis, zeiden ze", vertelt Marleen. "De documenten waren eindelijk in orde en de inspectie was geweest. De kist kan voor vervoer verzegeld worden."