Vrouw (75) gedood in Halsteren: verdachte beschuldigd van moord of doodslag

De man van 31 die is opgepakt voor de dood van een 75-jarige vrouw in Halsteren, wordt beschuldigd van moord of doodslag. Dit heeft het Openbaar Ministerie in Breda dinsdag bekendgemaakt.

Eerder deze middag werd de verdachte, die cliënt is van een GGZ-instelling op Landgoed Vrederust in Halsteren, voorgeleid bij de rechtbank in Breda. Die bepaalde dat de man nog zeker twee weken vast blijft zitten.

Volgens BN DeStem is de verdachte Elias M., een veroordeelde zedendelinquent. De 31-jarige man is vorig jaar door de rechtbank in Amsterdam veroordeeld tot tbs met dwangverpleging, onder meer voor een verkrachting in februari 2021.

De vrouw uit Halsteren werd vorige week dinsdagavond als vermist opgegeven door haar familie. Ze was na een wandeling niet thuis gekomen. In de nacht van dinsdag op woensdag werd ze gevonden, op een paar honderd meter van de ingang van het terrein van de GGZ-instelling. Vrijdag bleek uit sectie dat de vrouw door geweld om het leven was gekomen.

Familie in Amsterdam

Zaterdag werd de GGZ-cliënt opgepakt. Toen de politie hem wilde arresteren had hij net het terrein van de instelling verlaten. Daarna zocht de politie onder anderen bij zijn familie in Amsterdam. Uiteindelijk werd de man zaterdagmiddag rond half vijf op straat in de hoofdstad gearresteerd.

De politie gaat er vooralsnog vanuit dat de verdachte en het slachtoffer elkaar niet kenden. Een woordvoerder van de politie: "Het was best een moeilijk onderzoek, omdat we met een slachtoffer in een bosgebied werden geconfronteerd en alle scenario’s open lagen."

De betrokkenheid van een cliënt van de GGZ bij de gewelddadige dood van de vrouw uit Halsteren is hard aangekomen bij het personeel. De nabestaanden van het slachtoffer hebben om rust gevraagd.

In deze video legt misdaadverslaggever Willem-Jan Joachems uit wat we tot nu toe weten over de dood van de vrouw: