Explosie in drugslab op bungalowpark: 5 jaar celstraf voor 'poederbaas'

In een bungalowpark verwacht je niet meteen een drugslab. Toch is dat wat er in april werd ontdekt na een explosie in een vakantiehuisje in Het Vennenbos in Hapert. Binnen werden daarna 100 liter GHB en zes liter grondstoffen, 3 kilo amfetamine en duizend xtc-pillen gevonden. Een man van 31 uit Oss die hierbij betrokken was, kreeg woensdag van de rechtbank in Den Bosch vijf jaar gevangenisstraf. Er was zes jaar geëist.

De man werd ook veroordeeld voor het bezit van drie schietpennen, waarmee kogels kunnen worden afgevuurd.

Hij was in januari begonnen met de productie en verkoop van drugs in zijn woonplaats Oss. Hiervoor werden in zijn huis bewijzen gevonden. Klanten had hij in Nederland en Duitsland. Volgens de rechter was de man actief onder schuilnamen als 'Poederbazen' en 'de Bende van Oss'.

Geen verantwoordelijkheid

Hij dacht alleen maar aan het verdienen van geld en maakte zich totaal geen zorgen over de risico's, zo oordeelde de rechter. De flinke explosie in de vakantiewoning had grotere gevolgen kunnen hebben. Het werd de man ook kwalijk genomen dat hij geen enkele verantwoordelijkheid heeft genomen voor zijn gedrag. De rechter trapte niet in zijn verhaal dat hij door zijn eigen verslaving niet besefte waarmee hij bezig was. Ook omdat hij al eerder is veroordeeld voor drugs- en wapenmisdrijven.

Ook geloofde de rechter niet dat een vrouw van 29 uit Oss aan de touwtjes had getrokken. Zij werd tegelijk met de man in april aangehouden. Het is niet bekend of en wanneer ze voor de rechter komt. Justitie moet hierover nog een besluit nemen. Ze wordt nog wel als medeverdachte beschouwd.

'Houtje-touwtje'

Het was volgens de politie geen professioneel drugslab in Hapert: verdovende middelen werden er volgens de politie ‘houtje-touwtje’ gemaakt. Het lab werd ontdekt nadat een medewerker van het vakantiepark door het raam weegschaaltjes en testmateriaal had zien liggen.

Politie en ambulance werden opgeroepen na de ontdekking van het drugslab: