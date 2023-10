112-liveblog: bestuurder botst op boom • ongeluk op A2

14.50

Bij een steekpartij in het azc in Budel zijn vanmiddag twee mannen (28 en 34 jaar) gewond geraakt. De 28-jarige bewoner liep in de woorden van de politie 'een niet-levensbedreigende snijwond' op. Vermoedelijk is een ruzie tussen twee bewoners uitgemond in een steekpartij. De bewoners zijn aangehouden. De verdachten wonen op het AZC.