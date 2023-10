Politie schiet op gewapende tbs'er die werd vermist uit kliniek

Een gewapende tbs'er is donderdagmiddag bij Hulten gewond geraakt door politieschoten na een achtervolging. De 27-jarige man keerde eerder die dag niet terug bij de GGZ-instelling op Landgoed Vrederust in Halsteren. De politie zette een politiehelikopter in en hield de man na een lange achtervolging aan.

De tbs'er vertrok rond de middag uit de kliniek. Daarna wist hij met een auto te vluchten en ook bleek hij gewapend te zijn. Bij Etten-Leur zag de politie de man rijden en ging achter hem aan. De achtervolging ging onder meer via Breda, Chaam en Baarle-Nassau.

Uiteindelijk reed de man zich klem bij het spoor op de Broekdijk in Hulten. Terwijl de politie zijn vastgelopen auto klemreed, nam hij de benen. Op zijn vlucht schoten agenten de man verder op de Broekdijk neer met meerdere schoten.

In het raam van de BMW van de politie zitten zeven kogelgaten. Volgens een bron bij de politie heeft de tbs'er dit niet gedaan. Waarschijnlijk hebben de agenten van de Dienst Speciale Interventies vanuit de auto op de tbs'er geschoten.

Er waren tijdens de actie veel agenten op de been, onder meer van de Dienst Speciale Interventies, die gespecialiseerd zijn in het aanhouden van gewapende verdachten. De verdachte is gewond onder bewaking naar het ziekenhuis gebracht.

De tbs'er had zich niet bij de kliniek gemeld had nadat hij eerder naar buiten mocht, zo laat een woordvoerder van de kliniek weten. De woordvoerder kan niet zeggen waarom de man was opgenomen in de kliniek.

Een week geleden werd een 75-jarige vrouw dood gevonden in Halsteren. Daarvoor is een verdachte opgepakt die in dezelfde instelling verbleef.

