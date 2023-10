Elias M. kon Yvonne (75) uit Halsteren vermoorden door 'een gat in de wet'

Elias M. zat door een maas in de wet nog niet in de gedwongen en streng beveiligde tbs. Daardoor kon hij de 75-jarige Yvonne uit Halsteren van het leven beroven. Dat zegt gepensioneerd strafrechtadvocaat Pieter van der Kruijs. Volgens hem zijn er meerdere fouten gemaakt die hebben geleid tot deze gruwelijke afloop. “Die man had meteen behandeld moeten worden, maar in plaats daarvan is hij vrijgelaten.”

Elias M. wordt ervan verdacht dat hij vorige week de 75-jarige Yvonne op klaarlichte dag om het leven heeft gebracht. Hij had psychische stoornissen en had al een zware mishandeling op zijn kerfstok. Toen hij in februari 2021 een vrouw verkrachtte in een park in Amsterdam, werd hij door de rechter veroordeeld tot tbs met dwangverpleging.

Tbs is er in twee soorten:

Tbs met voorwaarden is een lichte vorm van tbs, waarbij daders bijvoorbeeld geen alcohol of drugs mogen gebruiken.

Aan zwaardere criminelen wordt vaak tbs met dwangverpleging opgelegd. Daarbij wordt de dader minimaal twee jaar lang verplicht verpleegd in een gesloten tbs-kliniek.

Elias M. kreeg de zwaarste vorm, maar ging daartegen in hoger beroep. Daar is het volgens Van der Kruijs misgegaan. “Als hij tbs met voorwaarden opgelegd had gekregen, dan kon de rechtbank eisen dat hij meteen moest worden opgenomen. Maar dat gaat niet bij tbs met dwangverpleging.”

Deze vorm van tbs gaat pas in als het vonnis definitief is, dus na het hoger beroep. Dat betekent dus dat Elias M. nadat hij hoger beroep aantekende, op vrije voeten kwam. “Dat is natuurlijk gek, want als je tbs met dwangverpleging krijgt opgelegd ben je nog veel gevaarlijker.”

Elias M. wilde geen tbs, maar stond wel achter opname. Hij belandde dus niet in een gesloten en beveiligde kliniek, maar in de GGZ-instelling op Landgoed Vrederust in Halsteren, dat zo'n specifieke kliniek niet heeft. Daar kreeg hij therapie of een soort vorm van behandeling, maar wel in relatieve vrijheid. Zo kon het dus gebeuren dat hij het terrein van de instelling kon verlaten en Yvonne uit Halsteren kon vermoorden.

Van der Kruijs benadrukt dat tbs wel een goed systeem is. “Over het algemeen keren mensen na een tbs-behandeling veel beter terug in de maatschappij dan mensen die alleen in de gevangenis hebben gezeten. De kans op herhaling is na tbs-behandeling veel kleiner dan na een gevangenisstraf. En natuurlijk gaat het weleens fout, maar daarom moet je de gaten in de wet die er zijn weghalen."

LEES OOK:

Vrouw (75) gedood in Halsteren: verdachte beschuldigd van moord of doodslag

Elias M. kreeg tbs voor verkrachting, maar was best wel vrij in GGZ-kliniek

Inwoners Halsteren geschrokken door vondst vermoorde vrouw: 'Heel eng idee'