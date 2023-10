112-liveblog: pinfraudeur nu nog onherkenbaar in beeld • inbreker gepakt

09.40

Een vrouw van 82 is op 24 juli in winkelcentrum Woensel in Eindhoven het slachtoffer geworden van een babbeltruc waarbij haar portemonnee met daarin onder meer haar bankpas werd gestolen. Met de pas werd even later in het winkelcentrum gepind. Het gaat volgens de politie om veel geld. Ook zat in de portemonnee van het slachtoffer een foto van de overleden man van het slachtoffer. Uiteraard een waardevol bezit voor haar.

De politie heeft vandaag een foto naar buiten gebracht van degene die met de pas van het slachtoffer heeft gepind. De verdachte is nu nog onherkenbaar gemaakt omdat ze volgens de politie nog minderjarig is. Wanneer de verdachte zich niet binnen twee weken meldt, zal ze herkenbaar in beeld worden gebracht, zo waarschuwt de politie.