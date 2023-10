112-liveblog: vrouw blijft vast in moordzaak • schoten bij aanhouding

14.25

De enige verdachte in de moordzaak van Sint Willebrord blijft in de cel. De vrouw van 38 jaar is vanochtend voorgeleid aan de rechter-commissaris in Breda. Die heeft besloten dat er voldoende redenen zijn om haar langer in voorarrest te houden. Ze wordt verdacht van moord of doodslag. Meer details hebben OM en rechtbank niet gegeven. Ook haar advocaat wil niet verder op de zaak ingaan.

Zondagavond werd een man doodgestoken in het dorp. De politie pakte een man op en daarna een vrouw. De man werd gisteren vrijgelaten en is geen verdachte meer in de zaak.

