Ontsnapte tbs'er neergeschoten: cliënten van zorgboerderij erg geschrokken

De ontsnapping van een gewapende tbs’er heeft een groep gehandicapte cliënten en begeleiders van zorgboerderij Jo-Anna aan de Broekdijk in Hulten flink laten schrikken. De groep hoorde de schoten, waarna de eigenares naar buiten ging om te kijken wat er aan de hand was. “De politie riep dat ik snel weer naar binnen moest gaan, omdat het niet veilig was.”

De eigenares van de zorgboerderij, die niet met naam genoemd wil worden, ging buiten kijken wat er aan de hand was. “Ik zag heel veel politie op de been. Daar schrok ik al van. En toen riep een agent dat ik snel naar binnen moest gaan, omdat het niet veilig was.”

Rond half een donderdagmiddag ontsnapte er een gewapende tbs’er uit een kliniek op Landgoed Vrederust in Halsteren. De man vluchtte in een auto en de politie zette de achtervolging in. Uiteindelijk reed de man zich vast bij het spoor op de Broekdijk in Hulten, waarna hij opnieuw de benen nam. Agenten gingen achter hem aan en schoten hem neer.

Op dat moment was een groep cliënten van de zorgboerderij in de buurt aan het wandelen. “We hoorden op afstand drie tot vier schoten”, vertelt cliënt Karel de Zwart die problemen heeft met zijn emoties. “We wilden teruglopen, maar toen belden de begeleiders dat we moesten blijven waar we waren. Er was een man ontsnapt en ze hadden hem nog niet”, zegt hij.

Hijzelf is er redelijk koeltjes onder. “Het doet me niet zoveel. Die man had vast geen revolver bij”, lacht Karel. Hij had blijkbaar niet in de gaten dat de ontsnapte tbs'er wel gewapend was. Veel andere cliënten heeft het voorval wel aangegrepen. “Het was allemaal heel erg eng”, vertelt de eigenares. “Voor één cliënt is dit zelfs extra aangrijpend, omdat die een paar weken geleden ook in het ziekenhuis Erasmus MC in Rotterdam was, waar geschoten werd.”

De begeleiders van de zorgboerderij hebben het pand een half uur lang op slot gehouden. Pas toen de politie weg was, vonden ze het veilig genoeg om weer naar buiten te gaan. De gewapende tbs’er is neergeschoten naast een kinderopvang. Daar willen ze zich niet over het voorval uitlaten, maar volgens meerdere ouders hebben de kinderen binnen er niks van hebben meegekregen.

