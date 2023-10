Politie schiet gewapende tbs'er neer die was ontsnapt uit kliniek

Een gewapende tbs'er is donderdagmiddag bij Hulten gewond geraakt door politieschoten na een achtervolging. De 27-jarige man was eerder op de dag ontsnapt uit een kliniek waar ook tbs'ers worden behandeld op Landgoed Vrederust in Halsteren. Bij de achtervolging werd onder meer een politiehelikopter ingezet. De man werd na een lange achtervolging aangehouden.

De tbs'er ontsnapte rond half een uit de kliniek, waarna alarm werd geslagen. Daarna wist hij met een auto te vluchten en ook bleek hij gewapend te zijn. Bij Etten-Leur zag de politie de man rijden en ging ze achter hem aan. De achtervolging ging onder meer over de A58 en via Breda, Chaam en Baarle-Nassau.

Uiteindelijk reed de man zich vast bij het spoor op de Broekdijk in Hulten. Toen de politie zijn vastgelopen auto klemzette, nam hij de benen. Tijdens zijn vlucht schoten agenten de man met meerdere schoten neer op de Broekdijk. De tbs'er zelf heeft niet geschoten.

Zeven kogelgaten

In het raam van de BMW van de politie zitten zeven kogelgaten. Volgens een bron bij de politie heeft de tbs'er dit niet gedaan.

Er waren tijdens de actie veel agenten op de been, onder meer van de Dienst Speciale Interventies, die gespecialiseerd zijn in het aanhouden van gewapende verdachten. Toch was het een gewone agent die de tbs'er heeft neergeschoten. De man is daarna onder bewaking met schotwonden naar het ziekenhuis gebracht.

Rijksrecherche

De rijksrecherche op de hoogte gesteld, wat standaard gebeurt als de politie heeft geschoten. Ook de burgemeester van Gilze en Rijen, waar het dorp Hulten bij hoort, is bijgepraat.

Een woordvoerder van de kliniek kan niet zeggen waarom de man daar was opgenomen. Ook is niet duidelijk of de tbs'er naar buiten mocht. "We hebben cliënten die vastzitten en andere mogen als onderdeel van hun behandeling naar buiten."

Een week geleden werd een 75-jarige vrouw dood gevonden in Halsteren. Daarvoor is een verdachte opgepakt die in dezelfde instelling verbleef.

LEES OOK:

75-jarige vrouw om het leven gebracht: verdachte (31) zat in GGZ-instelling

Elias M. kon Yvonne (75) uit Halsteren vermoorden door 'een gat in de wet'