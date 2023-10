Ontsnapping en schietpartij schrikken normaal zo rustige Vrederust op

Twee gewelddadige tbs'ers uit Halsteren die op de vlucht sloegen. Eentje doodde een vrouw van 75 jaar, de ander ontsnapte en belandde in een vuurgevecht met de politie. En dat allemaal in een week tijd op landgoed Vrederust. Een instelling waar mensen met problemen normaal in stilte en achter gesloten deuren worden geholpen. Wat gebeurt er nou dagelijks op Vrederust en waar kon het misgaan?

In een uithoek tussen de nog groene bomen van Vrederust ligt een doodlopende weg. Bochtje om en daar is de ingang van De Mare. 'Plaats delict' op deze donderdag. Voor de deur bij een parkeerplaats staan politiemensen in burger, de penning herkenbaar om hun hals en een agente in uniform.

Eentje heeft een koffer bij die je vaak ziet bij de technische recherche, voor sporen zeg maar. 'Geen commentaar' en ze blijven graag buiten beeld.

Van onrust op het landgoed is verder weinig merkbaar, het lijkt een dag als velen, met bezoekers en bewoners en personeel dat af en aan gaat. Weinig wandelaars, maar dat is misschien door de buien. En toch is het weer hectisch geweest.

Neergeschoten

Uit de Mare ontsnapte rond het middaguur een bewoner van De Mare, een tbs'er. Of zoals ze in dat wereldje zeggen; een 'tbs-gestelde' . Hoe en waarom en waarvoor hij behandeld werd is nog onbekend. Maar hij leek gewapend. Na een lange achtervolging over de Brabantse wegen werd hij in Hulten neergeschoten.

De ontsnapte tbs'er hoorde thuis in De Mare. Dat is een Forensisch Psychiatrische Afdeling, kortweg 'FPA'. De GGZ Westelijk Noord-Brabant op Vrederust heeft er twee van. Ook De Schelde, aan de Hoofdlaan is er zo een. De Schelde is open en ziet er uit als een gewoon wooncomplex, zonder hekken. De Mare is totaal wat anders.

Stroomdraad

Laagbouw, verscholen in het bos. De beveiliging is goed zichtbaar. 'Een intercom bij binnenkomst, hekken met stroomdraad en camera’s', meldt de GGZ op de website. Het is een afdeling voor 30 bewoners verdeeld over vier units. Mannen en vrouwen.

Het is geen tbs-kliniek. Die zijn er niet in Brabant. In Nederland zijn er elf tbs-klinieken. Een tbs-kliniek is een compleet gesloten, streng beveiligd complex. Zo'n FPA als in Halsteren is eerder een 'light-versie' . Maar wel met tbs'ers maar dan als cliënt van de GGZ. Net zoals bij De Woenselse Poort in Eindhoven.

Wennen

Deze tbs'ers zijn mensen die vaak aan het einde van hun behandeling zitten. Ze mogen steeds meer wennen aan de buitenwereld. Vaak nog wel met behandeling voor psychiatrische problemen of verslavingen.

Die klinieken bieden een 'sluisfunctie' tussen justitie en de GGZ, blijkt uit een folder. "Wij geloven dat, ook al heeft u dingen gedaan die niet door de beugel kunnen, u de regie over uw leven kunt (her)pakken. We kijken samen met u wat hiervoor nodig is en hoe dit bereikt kan worden."

Behandeling

TBS bestaat sinds 1928. Gemiddeld zitten er ruim 1500 mensen in. Het is geen straf maar een behandeling. Soms duurt het levenslang, soms een paar jaar. Twee tbs'ers van die groep zijn nu volop in het nieuws. Van de ontsnapte man is nog weinig bekend.

Over Elias M. (31) die vorige week een vrouw bij Vrederust zou hebben gedood, weten we steeds meer. Hij was sinds mei uit de cel, omdat het beter met hem ging, is op te maken uit informatie van gerechtshof en OM. Ook hij verbleef zo goed als zeker op De Mare. En ook met hem ging het ergens goed mis.

Vooralsnog lijkt er geen enkel verband tussen beide zaken, behalve dat de mannen allebei op Vrederust woonden en mogelijk bij elkaar onder een dak.

