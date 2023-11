Brabanders willen minder asielzoekers, kenniswerkers zijn nog wel welkom

Veruit de meeste Brabanders willen dat er minder asielzoekers bij komen. Dat blijkt uit een onderzoek uitgevoerd in opdracht van Omroep Brabant. 75 procent van de ondervraagden geeft aan dat het aantal asielzoekers dat naar Nederland komt omlaag moet.

Op 22 november zijn de verkiezingen voor de Tweede Kamer. Onderzoeksbureau Newcom vroeg in een representatief onderzoek in opdracht van Omroep Brabant 808 inwoners om hun mening.

Asielzoekers niet welkom

75 procent van de Brabanders wil dat de overheid ervoor zorgt dat er minder asielzoekers naar onze provincie komen. Slechts 14 procent vindt dat er even veel mogen blijven komen.

57 procent vindt dat gemeenten de opvang van asielzoekers moeten kunnen weigeren. Onlangs nam de Tweede Kamer juist een wet aan waarmee gemeenten gedwongen kunnen worden om opvang te regelen. Doordat sommige gemeenten geen nieuwe asielzoekers willen opvangen, zijn de lasten niet eerlijk verdeeld.

Opvallend genoeg was tussen 2013 en 2022 slechts 11 procent van de migranten die naar Nederland kwamen asielzoeker. Maar een heel klein deel dus. Het overgrote deel van de migranten komt naar Nederland om hier te werken, te studeren of om bij hun gezin te zijn.

Die laatste groep bestaat bijvoorbeeld uit familie van expats, liefdesmigranten of gezinnen van statushouders. Ook dat maakt de groep van vluchtelingen en hun familie relatief gezien niet veel groter. Slechts een kwart van de gezinsmigranten komt voor statushouders.

Arbeidsmigranten en buitenlandse studenten

Ongeveer de helft van de ondervraagden wil ook dat er minder arbeidsmigranten en buitenlandse studenten bij komen. 29 procent vindt dat het er even veel mogen blijven.

Arbeidsmigranten werken voor lage lonen en worden vaak in slechte omstandigheden gehuisvest. Vooral uitzendbureaus en werkgevers profiteren hiervan, terwijl de maatschappelijke lasten bij de samenleving worden neergelegd. Denk bijvoorbeeld aan overlast en het tekort aan woningen.

Buitenlandse studenten zorgen er vooral in studentensteden dat het lastig is om een kamer te vinden. Tegelijkertijd zijn ze ook nodig: volgens de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) komt inmiddels een kwart van haar studenten uit het buitenland. En 80 procent van de ingenieurs die in de Brainportregio werken, komt van de TU/e.

Kenniswerkers

In die Brainportregio werken heel veel hoogopgeleiden uit het buitenland. Met belastingvoordelen en een flinke zak geld van de werkgever, hebben deze kenniswerkers een heel groot voordeel op de woningmarkt. Inmiddels verkopen makelaars in Eindhoven het merendeel van de woningen aan deze expats.

Toch stuit deze groep buitenlanders op de minste weerstand:

29 procent wil dat het aantal kenniswerkers niet verder toeneemt.

45 procent wil dat het aantal gelijk blijft.

16 procent ziet er het liefst zelfs meer.

Ook is bijna de helft van mening dat kenniswerkers onmisbaar zijn voor de economie. Hierin is per regio verschil te zien: de helft van de Brabanders in het Zuidoosten van de provincie vindt kenniswerkers onmisbaar zijn voor de economie. In het westen is dat maar 38 procent. De rest van de provincie hangt daartussenin.

Op de vraag of buitenlandse kenniswerkers makkelijker moeten toegelaten in de Brainportregio, wordt wel verdeeld gereageerd:

33 procent ziet hier wel wat in.

27 procent wil niet dat dit gebeurt.

40 procent weet het niet of maakt het niet uit.

Keuze maken

Migratie is voor een deel van de Brabanders een belangrijk onderwerp bij de Tweede Kamerverkiezingen. 27 procent zegt dat dit thema de doorslag geeft bij de stem op een partij.

DIT VIND JE OOK INTERESSANT:

De meeste huizen in Eindhoven worden tegenwoordig verkocht aan expats, hier lees je erover.

Hier lees je over het dertigjarig bestaan van het azc in Gilze, waar de inwoners positief zijn.

Debat van het Zuiden

In aanloop naar de verkiezingen voor de Tweede Kamer houdt Omroep Brabant samen met Omroep Zeeland en L1 in Limburg op zaterdag 18 november het Debat van het Zuiden. De uitzending is die zaterdag live te zien van 19.30 tot 21.00 uur. Op Brabant+ en op de website/app van Omroep Brabant is na 21.00 uur de nabeschouwing te zien. Ook het landelijke themakanaal NOS Politiek en Nieuws zendt het debat live uit.