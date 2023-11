Brabanders willen vee behouden en geen strengere staldeadline

Driekwart van de Brabanders is tegen het strengere stalbeleid dat de provincie voert. En slechts één op de vijf wil minder vee in de omgeving. Dat blijkt uit onderzoek van Newcom in opdracht van Omroep Brabant.

Sinds 2017 voert de provincie Noord-Brabant een strenger stikstofbeleid dan het landelijke. Stallen moesten niet in 2028, maar op 1 januari 2022 al heel veel minder stikstof uitstoten. Maar innovatieve systemen die uitstoot moeten verminderen, bleken niet of veel minder te werken dan beloofd.

Na een uiterst hobbelige weg verschoof die 'stallendeadline' eerst naar 1 januari 2024 en toen naar 1 juli van dat jaar. Uiteindelijk verzette de nieuwe coalitie in september van dit jaar de deadline voor melkveehouders naar 2026.

Minder dieren

Naast stalsystemen of andere oplossingen, is ook het simpelweg houden van minder dieren een manier om de stikstofuitstoot terug te dringen. Maar ook daar zien de Brabanders geen heil in: slechts iets meer dan 20 procent vindt minder vee in de omgeving nodig.

Ook in delen van de provincie waar relatief heel veel vee gehouden wordt, hoeft het van de ondervraagden niet minder: maar 24 procent van de Noordoost-Brabanders wil minder vee in de buurt. In het Zuidoosten is dat 25 procent. En in West-Brabant, waar wat minder dieren zijn, is 52 procent het oneens met de stelling.

Over de hele provincie bekeken reageerden de Brabanders zo:

21,8 procent wil minder vee in de omgeving

44,7 procent vindt dat niet nodig

33,5 procent weet het niet of staat er neutraal tegenover

Ook tussen Brabanders uit de stad en Brabanders op het platteland zit weinig verschil: 22,4 procent van de stedelingen wil minder vee in de omgeving. Van de plattelanders is dat 21,5 procent.

Natuur in slechte staat

Dat er minder stikstof uitgestoten moet worden is niet zomaar of voor de lol: het gaat ontzettend slecht met de natuur in Brabant. Uit de zogeheten Natuurdoelanalyses bleek eerder dit jaar dat het met bijna alle Natura2000-gebieden niet goed gesteld is. Het uitgeven van vergunningen voor projecten waarvan stikstof neerkomt op die natuurgebieden, werd daarmee niet langer mogelijk.

De stikstofproblematiek was bij de verkiezingen voor de Provinciale Staten in maart van dit jaar nog het belangrijkste thema. Inmiddels komen de kiezers er niet meer voor uit bed: maar 8 procent van de ondervraagden laat het thema hun stemkeuze bepalen. En op de vraag om thema's op een schaal van 1 tot 10 een cijfer te geven, krijgt stikstof een 6,1, het laagste van alle thema's.

