112-liveblog: autotransporter in brand • getuigen gezocht na steekpartij

10.43

De man die afgelopen nacht met getrokken wapens werd aangehouden op de Leostraat in Eindhoven is een 22-jarige Tilburger. Hij wordt ervan verdacht geschoten te hebben bij een huis aan De Burght in Geldrop. De Tilburger is vastgezet. Volgens de politie lijkt er sprake van een ruzie in de relationele sfeer. De beschoten man, een 25-jarige Eindhovenaar, was na het schieten ook in de auto gestapt, maar hij kon door agenten al op de Eindhovenseweg in Geldrop worden gestopt.