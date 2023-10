Politie Australië vindt lichaam in zoektocht naar moordverdachte Paul T.

De politie in Australië heeft vrijdagochtend in de zoektocht naar moordverdachte Paul T. een lichaam gevonden. Dat melden Australische media. Het lichaam is gevonden vlakbij het water, aan de voet van een hoge klif. De politie onderzoekt of het om de 24-jarige Brabander gaat. Hij wordt ervan verdacht zijn ex-vriendin Lilie James te hebben omgebracht.

De 21-jarige waterpolodocente werd donderdag dood gevonden in een kleedkamer van de privéschool waar ze lesgaf in Sydney. De vrouw had onder meer ernstige verwondingen aan haar hoofd, vermoedelijk aangebracht met een hamer.

De politie startte een klopjacht naar haar ex-vriend Paul T. (24), die onder meer in Best op de middelbare school zat. De twee zouden woensdagavond hebben afgesproken op het schoolterrein. Op camerabeelden was te zien hoe ze samen rond zeven uur de school binnengingen.

Lichaam gevonden bij klif

In de plaats Vaucluse, de vermoedelijke woonplaats van T., zijn eerder spullen gevonden bij The Gap. Dat is een populair uitzichtpunt bij de kliffen aan het water. Op die plek is een lichaam gevonden.

Door de moeilijke locatie heeft het een tijd geduurd voordat het lichaam geborgen kon worden. Het lichaam is nog niet geïdentificeerd. De politie verwacht in de loop van de dag met meer informatie te komen.

Praten over gedachten aan zelfdoding helpt. Je kunt 24 uur per dag bellen met Stichting 113 Zelfmoordpreventie via 0800 0113 of chatten via en 113.nl.

