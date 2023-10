112-nieuws: aanrijding fietsster Breda · zoektocht naar vrouw in Halsteren

11.22

Op de Sophiastraat in Breda is vanochtend een fietsster aangereden door een automobilist. De fietsster stak de Sophiastraat over vanaf de Korte Boschstraat toen het misging. Volgens getuigen zou de automobilist behoorlijk hard gereden hebben. Door de klap zou de vrouw over de auto heen gevlogen zijn. Ze raakte zwaargewond. Mensen die het ongeluk hadden zien gebeuren, ontfermden zich over haar. Na behandeling door ambulancepersoneel is ze naar een ziekenhuis gebracht. De politie zette de omgeving direct af en doet onderzoek.