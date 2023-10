112-nieuws: auto vliegt uit bocht · botsing met geparkeerde auto

18.42

Bij een eenzijdig ongeval in Breda is vanavond een auto van de weg geraakt en tegen een boom aan beland. Er zat op dat moment één inzittende in de auto. Er is een traumahelikopter geland. De bestuurder is uit de bocht gevlogen en raakte ernstig gewond. Hij is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De verbindingsweg van de A58 naar de A16 is helemaal afgesloten. Ook de toerit is dicht. De politie doet onderzoek naar hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren.