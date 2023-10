112-nieuws: autobrand in Helmond · spookrijders op A58

In dit liveblog houden we je deze zondag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.

05.43 Spookrijders op A58 De ANWB waarschuwde rond halfzes voor spookrijders op de A58 van Tilburg richting Eindhoven, tussen Moergestel en knooppunt Batadorp. Rond kwart voor zes werd de melding weggehaald.

02.38 Dode bij aanrijding A59 Bij een aanrijding op de A59 bij Raamsdonk, waarbij vier auto's betrokken waren, is afgelopen nacht iemand overleden. Dat maakte de politie bekend. Meerdere mensen raakten gewond. Een van de betrokken auto's vatte vlam. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht. Vanwege dit onderzoek werd de weg van Den Bosch richting Zonzeel afgesloten tussen Waspik en knooppunt Hooipolder. De politie vraagt mensen die tussen twee uur 's nachts en kwart over twee over de A59 bij Raamsdonk reden zich te melden. Foto: Jeroen Stuve/SQ Vision.

02.53 Autobrand in Helmond Een auto vatte afgelopen nacht vlam aan de Pastoor Vissersstraat in Helmond. Buurtbewoners ontdekten de brand rond kwart voor twee 's nachts. Ze roken een brandlucht en zagen vervolgens dat de zijkant van de auto in brand stond. Zij belden de brandweer en begonnen zelf alvast met blussen. Daardoor bleef de schade aan de auto beperkt. De brandweer nam het blussen over. Hoe de brand kon ontstaan, wordt onderzocht. Er is niemand gewond geraakt. Door het snelle ingrijpen van buurtbewoners bleef de schade aan de auto in Helmond beperkt (foto: Harrie Grijseels/SQ Vision).