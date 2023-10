Steeds weer 112 bellen terwijl er niets aan de hand is: 'Kan levens kosten'

Kinderen die giechelend aan de lijn hangen of broekzakgesprekken met mensen die niet eens in de gaten hebben dat ze 112 aan het bellen zijn. Het gebeurt regelmatig in de centrale meldkamer van de hulpdiensten in Driebergen. Soms bellen mensen expres tientallen keren het noodnummer, zonder ook maar een geldige reden. Dat is strafbaar en volgens de politie ook gevaarlijk.

Wie 112 nodig heeft, krijgt als eerste een centralist van de landelijke meldkamer aan de lijn. Daar krijg je twee vragen: welke hulpdienst heeft u nodig en in welke gemeente? Mensen die vanuit hun broekzak bellen, worden er op die plek vaak al uit gefilterd. “In de landelijke meldkamer hebben ze ook een soort zwarte lijst met nummers waarbij ze alert moeten zijn omdat dit vaak plaagbellers zijn”, vertelt centralist Roy van der Vegt. Van der Vegt werkt al 22 jaar voor de politie in de meldkamer Oost-Brabant. Een plek waar dagelijks honderden tot duizend telefoontjes binnenkomen. Maar hoe pik je de mensen eruit die met verkeerde bedoelingen bellen? Volgens Van der Vegt komen er bij de meeste 112-bellers gegevens mee, zoals de plek van waar gebeld wordt. “Als iemand zegt, ik sta in Eindhoven en ik zie dat hij in Den Bosch staat, dan vraag ik natuurlijk door. Dat doe ik ook als ik het gevoel heb dat zaken niet met elkaar rijmen. Of als ik door heb dat mensen iets erger maken dan het is, in de hoop dat we toch komen.”

"Andere mensen die wél echt hulp nodig hebben, komen in de wacht."

Anoniem de meldkamer bellen is bijna onmogelijk, ook al heb jij als beller je nummer afgeschermd, dan kan de meldkamer zien wat je nummer is. “Dat is voor de veiligheid. Mocht de verbinding verbroken worden, dan kunnen we je altijd terugbellen.” In september belde een man uit Cuijk meer dan veertig keer de meldkamer in drie dagen tijd. Uiteindelijk rukten hulpdiensten toch uit, maar zij concludeerden dat er niets aan de hand was met de man. Hij kreeg maandag een taakstraf van veertig uur. Wat doet het met een centralist als zo iemand tig keer belt in korte tijd, zonder dat er sprake is van nood? “Dat zijn de echte plaagbellers, zo noemen we dat. Dat heeft zeker wel impact. De meldkamer is een hectische plek, je bent met meerdere meldingen tegelijk bezig. Andere mensen die wél echt hulp nodig hebben, komen in de wacht terwijl zo iemand je bezighoudt. Het frustreert enorm.”

"Iedereen heeft tegenwoordig een mobiele telefoon om mee te bellen."