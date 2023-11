Man raast met 131 kilometer door rood en rijdt fietser dood

Even een kerstcadeautje kopen liep totaal verkeerd af voor een fietsster (72) uit Tilburg. Ze stak op 21 december 2022 Ringbaan-Oost in Tilburg over en werd hard geraakt door Heuritus M.S. (38) die daar met 131 kilometer per uur door rood raasde. De vrouw raakte zwaargewond, een fietser (61) even verderop moest de aanrijding met de dood bekopen. De officier van justitie eiste voor 'zulk idioot rijgedrag' negen jaar cel. Ook mag hij tien jaar niet rijden.

De feiten zijn keihard: De Tilburger Heuritus M.S. reed met een snelheid van 131 kilometer per uur door rood over de ringbaan, een drukke weg in Tilburg. Het stoplicht stond al 9 seconden op rood en voor de fietsster al even op groen. M.S. raakte de vrouw, begon te tollen met zijn auto, ramde een boom en een reclamezuil en botste op een huis.

Daarna werd de fietser dodelijk geraakt, werd nog een geparkeerde auto geraakt en kwam de auto, totaal verwrongen, tot stilstand. M.S. klom uit de auto en rende weg. Een getuige hield hem tegen en een agent kon hem aanhouden.

Heuritus kon het zich allemaal niet meer zo herinneren. Hij reed niet te hard voor zijn gevoel, hij had helemaal geen rood licht gezien en er was volgens hem niemand op de weg. Maar de officier van justitie schudde hem wakker. Heuritus heeft zo’n beetje alle regels overtreden:

Hij heeft nooit een rijbewijs gehad

Hij had softdrugs gebruikt, blijkt uit bloedanalyse

Hij droeg geen bril of lenzen ondanks zijn slechte zicht (-3,25 en -2,75)

Het stoplicht stond al 9,2 seconden op rood

Hij reed tussen de 117 en 145 kilometer per uur, waar je 50 mag

De gevolgen zijn groot. De 61-jarige fietser was op slag dood en de 72-jarige fietsster vocht voor haar leven. Haar dochter vertelde dat de familie al afscheid had genomen, maar de vrouw ontwaakte toch uit haar coma.

Ze werd acht keer geopereerd en moet nu een stuk van haar been missen. Maar, zo vertelde haar dochter: “Mij krijg je er niet onder.”

De officier en de rechters hadden veel vragen over de dolle rit van Heuritis, op die woensdagmiddag net voor kerst. De verbazing en ergernis werd steeds groter. Heuritus vertelde dat hij dacht dat hij in het buitengebied reed en dacht dat ie niet zo hard reed. Toen een van de rechters doorvroeg bleek Heuritus het stoplicht niet eens gezien te hebben. “De weg was vrij, dus ik gaf gas”, zo verklaarde hij. “Toen ik mevrouw plotseling zag, gaf ik nog meer gas om haar te ontwijken.”

Heuritus bleef volhouden dat hij geen andere auto’s had gezien. En toen was de officier van justitie het beu: “Dan gaan we de beelden bekijken”, riep hij. En daarop was op een dashcam van een politie-auto te zien dat er vier auto’s stil stonden voor het rode licht. Helaas voor de slachtoffers was de linker rijbaan wel vrij en kon M.S. flink doorrijden.

Heuritus stapte die dag in de auto omdat hij per se zijn computer moest ophalen bij een pandjeshuis. Om aan geld te komen had die pc voor 150 euro verpand, maar hij wilde die computer terug. “Anders zou die gewist worden. En daarom ben ik toch maar in de auto gestapt.”

Heuritus wilde eigenlijk zo snel mogelijk thuis zijn en trapte daarom het gaspedaal dieper in. Hij heeft spijt en wil het liefst zo snel mogelijk schoon schip maken en terug naar zijn vrouw en kinderen.

Maar de officier van justitie vindt wat Heuritus heeft aangericht zeer ernstig. Met zo’n hoge snelheid door rood rijden, onder invloed en zonder bril komt neer op doodslag en op poging tot doodslag. Volgens hem is er opzet in het spel omdat hij bewust het risico nam dat mensen zouden kunnen overlijden als hij zo roekeloos zou rijden.

De Ringbaan-Oost is een drukke verkeerader met veel auto’s, fietsers en voetgangers en veel kruisingen. En M.S. kent die ringbaan goed, meende officier. M.S. woont er immers vlakbij. En nog zag hij de lichten niet en de stilstaande auto’s niet, smaalde de officier. Hij vond een celstraf van 9 jaar op zijn plaats. Ook mag Heuritus 10 jaar niet rijden. Ook moet hij een gedragsbeïnvloedende maatregel opgelegd krijgen.

De rechter doet op 17 november uitspraak.

In deze video zie je hoe groot de ravage was: