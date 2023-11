112-nieuws: fietser gewond na botsing • centrumverbod voor Roosendaler

17.20

Een man uit Roosendaal mag twee weken lang niet meer naar het centrum van zijn woonplaats. Hij heeft zich meerdere keren misdragen in onder meer een horecazaak.

Gisteravond besloot de politie hem te controleren toen een horecazaak last van hem had. De man was toen onder invloed van alcohol en had geen identiteitsbewijs bij zich. Eenmaal op het bureau bleek dat de man al eerder was aangesproken op zijn gedrag. Hij was toen al gewaarschuwd dat hij een centrumverbod zou krijgen als hij zich nog een keer zou misdragen. Dat was nu dus het geval. Naast het centrumverbod, heeft de man ook een boete gekregen omdat hij zijn identiteitsbewijs niet kon laten zien.