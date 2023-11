Als verzekering nee zegt, dekt Odiliapeel zelf wel de kapotte auto van held

De auto van Erwins vader raakte beschadigd tijdens zijn heldendaad (foto:Omroep Brabant) De auto heeft met de spiegel ook de scooter van de overvallers geraakt (fot0; omroep Brabant) Volgende 1/2 De auto van Erwins vader raakte beschadigd tijdens zijn heldendaad (foto:Omroep Brabant)

Sinds Erwin Lips op zaterdagavond twee overvallers van een cafetaria klemreed, is hij de held van Odiliapeel. Maar met die eretitel alleen valt de schade aan zijn vaders auto niet te repareren. Want het was niet Erwins eigen voertuig waarmee hij de vluchtende criminelen op hun gestolen scooter stopte. Door de actie raakte de auto beschadigd en is het onduidelijk of de reparatie wordt vergoed.

Ed, de vader van de held maakt zich niet heel druk over de schade. Net als zijn zoon reageert hij heel nuchter met 'het is maar blikschade'. "Waarschijnlijk had ik hetzelfde gedaan", gaat hij verder. Vader Lips kwam zaterdagavond van een feestje en zag allemaal politie staan rond zijn auto. "Het was een beetje een absurde situatie. Ik ben er gelijk heen gegaan en hoorde het hele verhaal van mijn zoon en de politie. Ik ben zo blij dat die overvallers gepakt zijn."

"Dat de schade aan de auto is verzekerd, is nog niet zeker."

Het is niet de eerste keer dat Eethuis De Buurman wordt overvallen. "Het is de afgelopen vier jaar vijf keer raak geweest", zegt cafetariahouder Henri van Son (61). Dit is de eerste keer dat de daders zijn gepakt en dat voelt fijn. De eerste dertig jaar is er nooit wat gebeurd en nu is het sinds een paar jaar geregeld raak. Ik denk dat mensen steeds lastiger rondkomen en daardoor dit doen. Het is ook altijd rond november als het misgaat." De auto van Ed raakte beschadigd aan de voorbumper en zijspiegel. "Ik heb het voorgelegd aan onze tussenpersoon of zoiets wordt vergoed. Die klonk niet meteen hoopgevend omdat ik niet allrisk ben verzekerd. Mogelijk moet ik via de rechtsbijstand verhaal halen bij de daders, maar van een kale kip kun je niet plukken. Ze zullen die overval niet gepland hebben omdat ze goed bij kas zitten."

"Linksom of rechtsom die schade gaat vergoed worden in Odiliapeel."