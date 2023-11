Erwin stopte overvallers, deze Brabanders verrichtten ook een heldendaad

Erwin Lips gaat sinds zaterdagavond als ‘held van Odiliapeel’ door het leven. Mede dank zij hem kon de politie twee jongens aanhouden die zaterdag met een zwaard een overval pleegden op een friettent. Er zijn gelukkig meer mensen in Brabant die met gevaar voor eigen leven anderen redden of te hulp zijn geschoten.

Man voor verdrinking behoed

Timothy Ochel en Sander van Beek zagen in Sint Michielsgestel dat een auto met daarin een man kopje onder dreigde te gaan. Ze bedachten zich geen moment, sprongen in het water en zorgden er met enkele andere mensen en agenten voor dat de wagen omhoog werd gehouden. De inzittende kon zo worden bevrijd. Die man van 33 uit Den Bosch zal hen dankbaar blijven. Erik Ronnes, waarnemend burgemeester van de gemeente Sint-Michielsgestel, was zo trots op Timothy en Sander dat hij hen een bedankje in het vooruitzicht stelde. Dat is er nog niet van gekomen. Timothy en Sander vertelden hoe ze in actie kwamen:

Vrouw van 94 uit brandend huis gehaald

Burgemeester Han van Midden van de gemeente Roosedaal deelde wel een heldenmedaille uit. John van den Broek en Ashraf Khannick aarzelden in maart niet toen ze een woningbrand opmerkten. Ze trapten de voordeur in van het huis en haalden de 94-jarige bewoonster eruit. "Achteraf denk ik eigenlijk dat het levensgevaarlijk was wat wij hebben gedaan", zei Ashraf toen.

De helden met de geredde Truus en de burgemeester

'De held van Rucphen'

De 69-jarige Co uit Rucphen werd in maart gebeld door mensen die zich voordeden als nepbankmedewerker. Hij vertrouwde het niet en belde met een andere lijn de politie. Ondertussen maakte Co een afspraak met de criminelen, die op zijn geld aasden. Toen ze bij hem voor de deur stonden, bleken zij te zijn genept en werden ze door agenten in de boeien geslagen. Mensen in de buurt noemden Cor de 'held van Rucphen'.

Co was de bankpasjes rovers te snel af

Niet voor niets agent geworden

Agent Luuk redde in augustus vorig jaar een man die op de A65 bij Berkel-Enschot rende. Het ging om een man die waarschijnlijk verward was. Luuk en een aantal collega's renden de man achterna en slaagden erin hem te overmeesteren. Een automobilist die zijn wagen op de vluchtstrook had geparkeerd, filmde alles. "Als ik die beelden zie, dan schrik ik", zei Luuk een paar dagen later. Een held voelde hij zich niet: "Hiervoor zijn we ook bij de politie gegaan". Op camerabeelden was te zien hoe levensgevaarlijk de reddingsactie was:

Brandweerman redt drie collega's

Brandweerman Jos Rooijaackers uit Bladel kreeg het bronzen Kruis van Verdienste, omdat hij drie collega's in veiligheid had gebracht. Zijn collega's raakten ingesloten door vuur toen ze een zeer grote brand aan het blussen waren. Na een explosie laaiden de vlammen op en zaten ze gevangen als ratten in een val. Jos kwam op het idee om een ladder klaar te zetten, rende die op en gaf zijn collega's aanwijzingen om naar beneden te komen. "Ik weet zeker dat we allemaal hetzelfde hadden gedaan. Daar durf ik mijn handen voor in het vuur steken", zei hij achteraf.

Jos Rooijackers, die een heldenonderscheiding kreeg (foto: privéarchief).

Jamy krijgt een 10

Jamy Schuurmans mag zich een hele jonge waaghals noemen. Vorig jaar winter zag de 10-jarige jongen uit Helvoirt zijn boezemvriend Xander door het ijs zakken. Xander verdween in een diepe sloot. Jamy raakte niet in paniek, ging op zijn buik liggen en slaagde erin Xander uit het ijskoude water te trekken. Zijn boezemvriend is veel groter, maar toch was het Jamy gelukt. Burgemeester Roderick van de Mortel beloonde de heldendaad met een jeugdlintje en hij kreeg ook nog een cadeaubon.

Jamy is apetrots op zijn jeugdlintje (foto: gemeente Vught).